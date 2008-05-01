Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Абдулманап Нурмагомедов: «Встреча с Владимиром Владимировичем дала Хабибу больше популярности, чем бой с Макгрегором»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, кто занимается раскруткой его сына.

    «Не прыжок из клетки сделал Хабиба популярным. Хабиб был уже очень популярным последние 3 боя. У него в инстаграме увеличивалось по 6-7 миллионов подписчиков в год.

    На Макгрегора в среднем на рекламу тратилось в год по 15-21 миллионов. В общей сложности на Конора потратили 70-80 миллионов. Чтобы раскрутить его.

    На раскрутку Хабиба же не было потрачено и миллиона. Он без внимания не оставался и никогда не останется. После Макгрегора его встречали 7 глав государства.

    Весь мусульманский мир встал на сторону Хабиба. А встреча с Владимиром Владимировичем (Путиным – Sports.ru) дала Хабибу больше популярности, чем бой с Макгрегором», – рассказал Нурмагомедов-старший.

    В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом на UFC 229.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться