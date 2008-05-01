Абдулманап Нурмагомедов: «Встреча с Владимиром Владимировичем дала Хабибу больше популярности, чем бой с Макгрегором»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, кто занимается раскруткой его сына.

«Не прыжок из клетки сделал Хабиба популярным. Хабиб был уже очень популярным последние 3 боя. У него в инстаграме увеличивалось по 6-7 миллионов подписчиков в год.

На Макгрегора в среднем на рекламу тратилось в год по 15-21 миллионов. В общей сложности на Конора потратили 70-80 миллионов. Чтобы раскрутить его.

На раскрутку Хабиба же не было потрачено и миллиона. Он без внимания не оставался и никогда не останется. После Макгрегора его встречали 7 глав государства.

Весь мусульманский мир встал на сторону Хабиба. А встреча с Владимиром Владимировичем (Путиным – Sports.ru) дала Хабибу больше популярности, чем бой с Макгрегором», – рассказал Нурмагомедов-старший.

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом на UFC 229.