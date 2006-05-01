Чемпионат Франции. «Монако» с Головиным против «Ренна» – 2:2

В 34-м туре французской лиги 1 «Бордо» уступил на своем поле (2:3).

В воскресенье «Лилль» разгромил «Ним» (5:0), «Сент-Этьен» одолел «Тулузу» (2:0), потерпел поражение от «Нанта» (1:2).

Во вторник на выезде проиграл «Монпелье» (2:3), а завершается тур в среду матчем между «Ренном» и .

Чемпионат Франции

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица лиги 1

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