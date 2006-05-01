Чемпионат Франции. «Монако» с Головиным против «Ренна» – 2:2

В 34-м туре французской лиги 1 «Бордо» уступил на своем поле «Лиону» (2:3).
В воскресенье «Лилль» разгромил «Ним» (5:0), «Сент-Этьен» одолел «Тулузу» (2:0), «Марсель» потерпел поражение от «Нанта» (1:2).
Во вторник «ПСЖ» на выезде проиграл «Монпелье» (2:3), а завершается тур в среду матчем между «Ренном» и «Монако».
Чемпионат Франции
34-й тур
- Дата проведения
- 1 мая, 20.00, «Роазон Парк»
-
Ренн –
Коубек, Бенсебайни, Да Сильва, Траоре, Мешер, Буриго, Юханссон (Желен, 80), Юну, Леа Силики (Зеффан, 76), Дель Кастийо, Камавинга (Бен-Арфа, 64).
-
Монако –
Си, Жемерсон, Сидибе, Бадиашиле, Балло, Головин, Ахолу (Винисиус, 46), Адриен Силва (Налдо, 63), Рони Лопеш, Желсон Мартинш, Фалькао.
- Предупреждения:
- Ахолу (35), Бенсебайни (45), Фалькао (64).
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Альянц Ривьера»
-
Ницца –
Бенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Тамез, Макенго (Данило, 65), Сен-Максимен (Джазири, 83), Сако, Атталь (Ганаго, 77).
-
Генгам –
Кейяр, Икоко, Сорбон, Джилободжи, Ребошу, Ндонг, Фири (Дидо, 70), Мергем (Блас, 78), Нгбакото, Тюрам, Коко (Менди, 63).
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Стад Раймон Копа»
-
Анжер –
Бютель, Манко, Траоре, Тома (Павлович, 75), Пелленар, Сантамария, Фюльжени, Рен-Аделаид, Мангани (Пажо, 69), Те, Баокен (Канга, 66).
-
Реймс –
Менди, Фоке, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Морету (Оджо, 60), Шавалерен, Кафаро (Думбия, 89), Дингоме, Зенели (Дисаси, 79), Уден.
- Предупреждения:
- Абдельхамид (19), Фоке (56), Баба (88).
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Мишель д′Орнано»
- Гол:
- 1:0 – 67 Фажр.
-
Кан –
Самба, Заари, Гради, Джику, Армугом (Муссаки, 86), Гильбер, Деменге, Фажр, Нинга (Онианге, 80), Тчокунте, Кривелли (Санко, 76).
-
Дижон –
Рунарссон, Шафик, Ямбере, Лотоа, Агерд, Саммаритано (Слити, 60), Бальмон (Хаддади, 70), Амальфитано, Саид, Жанно (Каба, 81), Тавареш.
- Предупреждения:
- Тчокунте (25), Бальмон (40), Саммаритано (44), Лотоа (50), Слити (75).
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Пьер-Моруа»
-
Лилль –
Меньян, Челик, Фонте, Габриэл, Коне, Пепе, Тиаго Мендес, Сумаре, Бамба (Руй Фонте, 76), Иконе (Луис Араужо, 82), Реми (Рафаэл Леау, 69).
-
Ним –
Бернардони, Рипар, Мигель, Либои, Паки, Валль, Саванье, Бобишон, Тиуб (Мауасса, 86), Гийом (Алиуи, 65), Буанга (Алакуш, 76).
- Дата проведения
- 28 апреля, 16.00, «Ликорн»
-
Амьен –
Гюртнер, Крафт, Аденон, Дибасси, Питерс, Тимит, Ньяоре, Блен, Мендоса (Годдос, 78), Конате (Отеро, 69), Гирасси.
-
Страсбур –
Зельс, Каси, Митрович, Мартинес (Коне, 63), Лала, Сиссоко, Мартен, Кароль, Грансир (Гонсалвес, 75), Томассон (Мотиба, 90), Ажорк.
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
-
Сент-Этьен –
Рюффье, Дебюши, Салиба, Перрен, Полома, Вада (Гезали, 90), Мвила, Амума (Салибур, 90), Кабелла, Хазри, Берич (Норден, 65).
-
Тулуза –
Рене, Амьян, Седзи, Мубандже, Каюзак (Саного, 46), Силла, Сидибе, Дурмаз (Ману Гарсия, 60), Сангаре, Доссеви, Градель.
- Дата проведения
- 28 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
- Голы:
- 0:1 – 22 Мутуссами, 1:1 – 25 Балотелли, 1:2 – 50 Андрей Жиротто.
-
Марсель –
Манданда, Сарр (Амави, 57), Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Сансон, Луис Густаво, Жермен, Пайет (Лопес, 78), Окампос, Балотелли (Радонич, 68).
-
Нант –
Дюпе, Иэ (Фабио, 90), Диего Карлос, Паллуа, Траоре, Андрей Жиротто, Уорис (Бошилья, 90), Туре, Ронжье, Мутуссами (Лимбомбе, 90), Кулибали.
- Предупреждения:
- Окампос (17), Пайет (32), Балотелли (41), Траоре (42), Луис Густаво (45).
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.45, «Матмют Атлантик»
- Голы:
- 0:1 – 14 Депай, 1:1 – 34 Бриан, 2:1 – 38 де Превиль, 2:2 – 67 Корне, 2:3 – 85 Дембеле.
-
Бордо –
Костиль, Кунде, Пабло, Йованович, Сабали (Бенрау, 69), Башич, Отавио, Пундже, Камано (Паленсия, 77), Бриан, де Превиль (Юссуф, 84).
-
Лион –
Антони Лопеш, Тете (Менди, 80), Марсело, Денайер, Дюбуа, Ндомбеле, Ауар, Корне (Траоре, 69), Фекир, Терье (Дембеле, 69), Депай.
- Удаление:
- Йованович (73).
- Дата проведения
- 30 апреля, 20.00, «Моссон»
- Голы:
- 0:1 – 12, автогол Ойонго, 1:1 – 21, автогол Кимпембе, 1:2 – 62 Ди Мария, 2:2 – 80 Делор, 3:2 – 85 Камара.
-
Монпелье –
Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Суарес (Ласн, 73), Ле Таллек, Скири, Ойонго, Молле (Самбия, 83), Лаборд, Делор (Камара, 83).
-
ПСЖ –
Буффон, Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Дани Алвес, Паредес, Дракслер, Бернат, Ди Мария, Неймар, Шупо-Мотинг (Курзава, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.