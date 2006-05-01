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    Чемпионат Франции. «Монако» с Головиным против «Ренна» – 2:2

    Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Реймс Страсбур Амьен Кан Монпелье Анжер Дижон Генгам Ним Футбол

    В 34-м туре французской лиги 1 «Бордо» уступил на своем поле «Лиону» (2:3). 

    В воскресенье «Лилль» разгромил «Ним» (5:0), «Сент-Этьен» одолел «Тулузу» (2:0), «Марсель» потерпел поражение от «Нанта» (1:2). 

    Во вторник «ПСЖ» на выезде проиграл «Монпелье» (2:3), а завершается тур в среду матчем между «Ренном» и «Монако»

    Чемпионат Франции

    34-й тур

    Ренн – Монако 2:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    1 мая, 20.00, «Роазон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Юну, 2:0 – Юну, 2:1 – 69 Фалькао, 2:2 – 75 Фалькао.
    РеннКоубек, Бенсебайни, Да Сильва, Траоре, Мешер, Буриго, Юханссон (Желен, 80), Юну, Леа Силики (Зеффан, 76), Дель Кастийо, Камавинга (Бен-Арфа, 64).
    МонакоСи, Жемерсон, Сидибе, Бадиашиле, Балло, Головин, Ахолу (Винисиус, 46), Адриен Силва (Налдо, 63), Рони Лопеш, Желсон Мартинш, Фалькао.
    Предупреждения:
    Ахолу (35), Бенсебайни (45), Фалькао (64).

     

    Ницца – Генгам 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    28 апреля, 16.00, «Альянц Ривьера»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Атталь, 2:0 – 68 Атталь, 3:0 – 73 Атталь.
    НиццаБенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Тамез, Макенго (Данило, 65), Сен-Максимен (Джазири, 83), Сако, Атталь (Ганаго, 77).
    ГенгамКейяр, Икоко, Сорбон, Джилободжи, Ребошу, Ндонг, Фири (Дидо, 70), Мергем (Блас, 78), Нгбакото, Тюрам, Коко (Менди, 63).
    Предупреждения:
    Данте (16), Мергем (19), Эрей (36), Тамез (38), Менди (70), Бюрне (72), Дидо (78).

     

    Анжер – Реймс 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    28 апреля, 16.00, «Стад Раймон Копа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 63 Кафаро, 1:1 – 71 Манко.
    АнжерБютель, Манко, Траоре, Тома (Павлович, 75), Пелленар, Сантамария, Фюльжени, Рен-Аделаид, Мангани (Пажо, 69), Те, Баокен (Канга, 66).
    РеймсМенди, Фоке, Энгельс, Абдельхамид, Баба, Морету (Оджо, 60), Шавалерен, Кафаро (Думбия, 89), Дингоме, Зенели (Дисаси, 79), Уден.
    Предупреждения:
    Абдельхамид (19), Фоке (56), Баба (88).

     

    Кан – Дижон 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    28 апреля, 16.00, «Мишель д′Орнано»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 67 Фажр.
    КанСамба, Заари, Гради, Джику, Армугом (Муссаки, 86), Гильбер, Деменге, Фажр, Нинга (Онианге, 80), Тчокунте, Кривелли (Санко, 76).
    ДижонРунарссон, Шафик, Ямбере, Лотоа, Агерд, Саммаритано (Слити, 60), Бальмон (Хаддади, 70), Амальфитано, Саид, Жанно (Каба, 81), Тавареш.
    Предупреждения:
    Тчокунте (25), Бальмон (40), Саммаритано (44), Лотоа (50), Слити (75).

     

    Лилль – Ним 5:0 (0:0, 5:0)
    Дата проведения
    28 апреля, 16.00, «Пьер-Моруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 51 Реми, 2:0 – 64 Бамба, 3:0 – 70 Челик, 4:0 – 80 Пепе, 5:0 – 90 Руй Фонте.
    ЛилльМеньян, Челик, Фонте, Габриэл, Коне, Пепе, Тиаго Мендес, Сумаре, Бамба (Руй Фонте, 76), Иконе (Луис Араужо, 82), Реми (Рафаэл Леау, 69).
    НимБернардони, Рипар, Мигель, Либои, Паки, Валль, Саванье, Бобишон, Тиуб (Мауасса, 86), Гийом (Алиуи, 65), Буанга (Алакуш, 76).
    Предупреждения:
    Реми (25), Мигель (32), Бобишон (49).

     

    Амьен – Страсбур 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    28 апреля, 16.00, «Ликорн»
    превью матча онлайн статистика
    АмьенГюртнер, Крафт, Аденон, Дибасси, Питерс, Тимит, Ньяоре, Блен, Мендоса (Годдос, 78), Конате (Отеро, 69), Гирасси.
    СтрасбурЗельс, Каси, Митрович, Мартинес (Коне, 63), Лала, Сиссоко, Мартен, Кароль, Грансир (Гонсалвес, 75), Томассон (Мотиба, 90), Ажорк.
    Предупреждения:
    Ажорк (14), Сиссоко (29), Тимит (83), Мартен (85).

     

    Сент-Этьен – Тулуза 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    28 апреля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Берич, 2:0 – 10 Берич.
    Сент-ЭтьенРюффье, Дебюши, Салиба, Перрен, Полома, Вада (Гезали, 90), Мвила, Амума (Салибур, 90), Кабелла, Хазри, Берич (Норден, 65).
    ТулузаРене, Амьян, Седзи, Мубандже, Каюзак (Саного, 46), Силла, Сидибе, Дурмаз (Ману Гарсия, 60), Сангаре, Доссеви, Градель.
    Предупреждения:
    Сангаре (47), Дебюши (68), Силла (83).

     

    Марсель – Нант 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    28 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Мутуссами, 1:1 – 25 Балотелли, 1:2 – 50 Андрей Жиротто.
    МарсельМанданда, Сарр (Амави, 57), Камара, Чалета-Цар, Сакаи, Сансон, Луис Густаво, Жермен, Пайет (Лопес, 78), Окампос, Балотелли (Радонич, 68).
    НантДюпе, Иэ (Фабио, 90), Диего Карлос, Паллуа, Траоре, Андрей Жиротто, Уорис (Бошилья, 90), Туре, Ронжье, Мутуссами (Лимбомбе, 90), Кулибали.
    Предупреждения:
    Окампос (17), Пайет (32), Балотелли (41), Траоре (42), Луис Густаво (45).

     

    Бордо – Лион 2:3 (2:1, 0:2)
    Дата проведения
    26 апреля, 21.45, «Матмют Атлантик»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Депай, 1:1 – 34 Бриан, 2:1 – 38 де Превиль, 2:2 – 67 Корне, 2:3 – 85 Дембеле.
    БордоКостиль, Кунде, Пабло, Йованович, Сабали (Бенрау, 69), Башич, Отавио, Пундже, Камано (Паленсия, 77), Бриан, де Превиль (Юссуф, 84).
    ЛионАнтони Лопеш, Тете (Менди, 80), Марсело, Денайер, Дюбуа, Ндомбеле, Ауар, Корне (Траоре, 69), Фекир, Терье (Дембеле, 69), Депай.
    Предупреждения:
    де Превиль (44), Отавио (61), Дюбуа (78), Фекир (88), Паленсия (90), Траоре (90).
    Удаление:
    Йованович (73).

     

    Монпелье – ПСЖ 3:2 (1:1, 2:1)
    Дата проведения
    30 апреля, 20.00, «Моссон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 12, автогол Ойонго, 1:1 – 21, автогол Кимпембе, 1:2 – 62 Ди Мария, 2:2 – 80 Делор, 3:2 – 85 Камара.
    МонпельеЛекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Суарес (Ласн, 73), Ле Таллек, Скири, Ойонго, Молле (Самбия, 83), Лаборд, Делор (Камара, 83).
    ПСЖБуффон, Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Дани Алвес, Паредес, Дракслер, Бернат, Ди Мария, Неймар, Шупо-Мотинг (Курзава, 46).
    Предупреждения:
    Кимпембе (29), Бернат (40), Суарес (45), Скири (56), Ле Таллек (72), Дагба (76), Курзава (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица лиги 1

    Статистика лиги 1

     
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