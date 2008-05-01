Суарес впервые в сезоне забил в ЛЧ и отпраздновал гол своему бывшему клубу – «Ливерпулю»

принимает «Ливерпуль» (1:0, первый тайм) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Нападающий хозяев открыл счет на 26-й минуте встречи и отпраздновал взятие ворот.

Для 32-летнего уругвайца это первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Напомним, Суарес с 2011 по 2014 год выступал за .

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