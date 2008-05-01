Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Суарес впервые в сезоне забил в ЛЧ и отпраздновал гол своему бывшему клубу – «Ливерпулю»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов Луис Суарес Футбол

    «Барселона» принимает «Ливерпуль» (1:0, первый тайм) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. 

    Нападающий хозяев Луис Суарес открыл счет на 26-й минуте встречи и отпраздновал взятие ворот.

    Для 32-летнего уругвайца это первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне. 

    Напомним, Суарес с 2011 по 2014 год выступал за «Ливерпуль».  

    На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча

     
    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться