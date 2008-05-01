Суарес впервые в сезоне забил в ЛЧ и отпраздновал гол своему бывшему клубу – «Ливерпулю»

«Барселона» принимает «Ливерпуль» (1:0, первый тайм) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
Нападающий хозяев Луис Суарес открыл счет на 26-й минуте встречи и отпраздновал взятие ворот.
Для 32-летнего уругвайца это первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Напомним, Суарес с 2011 по 2014 год выступал за «Ливерпуль».
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча.
Luis Suárez’s #UCL record:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2019
⚽️2⃣1⃣
👕5⃣2⃣@LuisSuarez9 👏👏👏 pic.twitter.com/FRkjs54OuU