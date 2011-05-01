«Милан» закроет команду на базе на 5 дней. Гаттузо разозлило опоздание Бакайоко на тренировку

Главный тренер Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до игры с «Болоньей».

41-летний специалист принял такое решение после того, как полузащитник опоздал на сегодняшнюю тренировку на час.

Таким образом, футболисты «россонери» с четверга не будут покидать базу в течение пяти ближайших дней. Об этом им было сообщено в присутствии технического директора .

Некоторые игроки пытались переубедить Гаттузо, но тот оказался непреклонен. Бакайоко ждет серьезный штраф.

Матч «Милан» – «Болонья» состоится в понедельник, 6 мая. Начало – в 21:30 по московскому времени.