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    «Милан» закроет команду на базе на 5 дней. Гаттузо разозлило опоздание Бакайоко на тренировку

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо серия А Италия Болонья Леонардо Тьемуэ Бакайоко Футбол

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до игры с «Болоньей».

    41-летний специалист принял такое решение после того, как полузащитник Тьемуэ Бакайоко опоздал на сегодняшнюю тренировку на час.

    Таким образом, футболисты «россонери» с четверга не будут покидать базу в течение пяти ближайших дней. Об этом им было сообщено в присутствии технического директора Леонардо.

    Некоторые игроки пытались переубедить Гаттузо, но тот оказался непреклонен. Бакайоко ждет серьезный штраф.

    Матч «Милан» – «Болонья» состоится в понедельник, 6 мая. Начало – в 21:30 по московскому времени.

     
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