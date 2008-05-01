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    Касильяс опубликовал фото из больницы: «Здесь все под контролем»

    Теги Порту Икер Касильяс происшествия фото Футбол

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс опубликовал фотографию из больницы после того, как сегодня перенес инфаркт.

    «Здесь все под контролем. Сильно испугался, но силы есть. 

    Большое спасибо всем за сообщения и любовь 😃💪🏼», – написал испанец.

    Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Выдохнем: его жизни ничего не угрожает

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