Касильяс опубликовал фото из больницы: «Здесь все под контролем»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс опубликовал фотографию из больницы после того, как сегодня перенес инфаркт.
«Здесь все под контролем. Сильно испугался, но силы есть.
Большое спасибо всем за сообщения и любовь 😃💪🏼», – написал испанец.
Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Выдохнем: его жизни ничего не угрожает
Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD— Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 мая 2019 г.