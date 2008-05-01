Касильяс опубликовал фото из больницы: «Здесь все под контролем»

Вратарь «Порту» опубликовал фотографию из больницы после того, как сегодня перенес инфаркт.

«Здесь все под контролем. Сильно испугался, но силы есть.

Большое спасибо всем за сообщения и любовь 😃💪🏼», – написал испанец.

Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Выдохнем: его жизни ничего не угрожает