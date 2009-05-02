Шансы «Ливерпуля» на финал ЛЧ – 6%. Это статистика еврокубков

победила «Ливерпуль» (3:0) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Основываясь на результатах за всю историю еврокубков, каталонский клуб с вероятностью в 94% выйдет в следующую стадию турнира.

Шансы на проход в финал составляют всего 6%.

Ответная встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится 7 мая в Англии.

В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой

Суарес забил Алиссону (и отпраздновал гол бывшей команде). Его первый мяч в этой ЛЧ