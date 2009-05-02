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    Шансы «Ливерпуля» на финал ЛЧ – 6%. Это статистика еврокубков

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    «Барселона» победила «Ливерпуль» (3:0) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. 

    Основываясь на результатах за всю историю еврокубков, каталонский клуб с вероятностью в 94% выйдет в следующую стадию турнира.

    Шансы «Ливерпуля» на проход в финал составляют всего 6%. 

    Ответная встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится 7 мая в Англии. 

    В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой

    Суарес забил Алиссону (и отпраздновал гол бывшей команде). Его первый мяч в этой ЛЧ

     
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    Суарес прав, что отпраздновал гол в ворота «Ливерпуля»?

    6497 голосов 1
    • Нет, это некрасиво по отношению к "Ливерпулю"
      26%
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