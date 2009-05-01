🔥🐐Месси забил 600-й гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

31-летний форвард забил 599-й и 600-й голы за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча.

Месси забил 491 гол левой ногой, 85 – правой, 22 – головой, 1 – телом, 1 – рукой.

Первый гол за «Барселону» аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете».