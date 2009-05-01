🔥🐐Месси забил 600-й гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).
31-летний форвард забил 599-й и 600-й голы за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча.
Месси забил 491 гол левой ногой, 85 – правой, 22 – головой, 1 – телом, 1 – рукой.
Первый гол за «Барселону» аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете».
600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 мая 2019 г.
600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS
600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS
600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS
600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS
600 GOALS 600 GOALS
⚽ #Messi600 🐐 pic.twitter.com/8sI0liDx5S