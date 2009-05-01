Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    🔥🐐Месси забил 600-й гол за «Барселону»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0).

    31-летний форвард забил 599-й и 600-й голы за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча.

    Месси забил 491 гол левой ногой, 85 – правой, 22 – головой, 1 – телом, 1 – рукой.

    Первый гол за «Барселону» аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота «Альбасете».

     
    Реклама 18+

    Опрос

    Суарес прав, что отпраздновал гол в ворота «Ливерпуля»?

    4295 голосов
    • Нет, это некрасиво по отношению к "Ливерпулю"
      26%
    • Да, проблема надуманная
      74%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться