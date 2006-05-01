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    «Монако» Головина продлил серию без побед до 5 матчей

    Теги Ренн Монако лига 1 Франция Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

    «Ренн» и «Монако» сыграли вничью (2:2) в рамках 34-го тура чемпионата Франции. 

    Гости уступали к 9-й минуте встречи со счетом 0:2, но смогли отыгрался за счет дубля нападающего Радамеля Фалькао. Колумбиец забил на 69-й и 75-й минутах.

    «Монако» продлил серию без побед в лиге 1 до пяти матчей – три ничьих и два поражения.

    Российский хавбек Александр Головин провел на поле все 90 минут.

    Команда тренера Леонарду Жардима набрала 33 очка и занимает 16-е место в таблице чемпионата Франции, на 4 очка опережая «Кан» (18-е место), который идет в зоне стыковых матчей.

     
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