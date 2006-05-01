«Монако» Головина продлил серию без побед до 5 матчей

«Ренн» и сыграли вничью (2:2) в рамках 34-го тура чемпионата Франции.

Гости уступали к 9-й минуте встречи со счетом 0:2, но смогли отыгрался за счет дубля нападающего . Колумбиец забил на 69-й и 75-й минутах.

продлил серию без побед в лиге 1 до пяти матчей – три ничьих и два поражения.

Российский хавбек провел на поле все 90 минут.

Команда тренера набрала 33 очка и занимает 16-е место в таблице чемпионата Франции, на 4 очка опережая «Кан» (18-е место), который идет в зоне стыковых матчей.