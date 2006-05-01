«Аякс» победил «Тоттенхэм» в Лондоне, Ковальчук – капитан сборной России и другие новости утра

1. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Аякс» в гостях победил «Тоттенхэм» (1:0). Единственный мяч на счету Донни ван де Бека, а «Тоттенхэм» лишь раз пробил в створ ворот соперника. «Аякс» стал третьим клубом после «Реала» и «Баварии», одержавшим 3 гостевые победы в плей-офф в одном розыгрыше ЛЧ.

Сегодня в 1/2 Лиги чемпионов на «Камп Ноу» сыграют «Барселона» и «Ливерпуль». Каталонцы, по версии экспертов, фавориты домашнего матча (1.93), но Клопп не считает стадион соперника «футбольным храмом». Каталонцы дважды встречались с «Ливерпулем» на «Камп Ноу» и не смогли одержать победы. Сможет ли Месси выиграть матч для своей команды или его остановит ван Дейк? Получите 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделайте свой выбор.

2. В плей-офф НХЛ Сергей Бобровский вновь затащил «Коламбус» – 36 отраженных бросков и вторая победа в серии с «Бостоном». Команда справилась даже без очков Панарина.

3. Приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину могут вынести 8 мая.

4. Российская фигуристка Александра Турсова предстанет в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» в произвольной программе нового сезона.

5. Форварду «Барселоны» Лионелю Месси вручат правительственную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди. Ее получал Кройфф.

6. «Сан-Антонио» и главный тренер Грегг Попович договорились о подписании нового 3-летнего контракта.

7. Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 млн рублей. Говорят, что деньги требуются на более насущные нужды.

8. Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук стал капитаном сборной России перед Чешскими хоккейными играми, Овечкин, Малкин и Плотников – ассистенты.

9. Арбитр Сергей Карасев назначен на игру ЦСКА с «Динамо», Алексей Матюнин будет судить матч «Ахмат» – «Зенит».

10. Московское «Динамо» в четвертый раз подряд выиграло женский чемпионат России по волейболу.

11. В плей-офф НБА «Милуоки» накидал «Бостону» трехочковых, набрал 123 очка и сравнял счет в серии – 1-1.

12. Банк ВТБ завершил покупку акций «Динамо» за 1 рубль и реструктурировал долг: 5,3 миллиарда рублей будут выплачены за 8 лет.

13. «Фортуна» из Дюссельдорфа хочет арендовать нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

14. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро. 1500 лошадей!

Цитаты дня.

«Спартаку» не стоит много думать о третьем месте. Главное — стать пятыми». Оценка турнирных задач от Софьяна Ханни.

Дмитрий Губерниев о том, почему биатлонист Максим Цветков не попал в состав сборной: «Слабак».

«Без Месси шансы на победу в ЛЧ у полуфиналистов были бы по 25%». Маурисио Почеттино о роли личности в истории.

Юрген Клопп: «500 лет назад знания о футболе мне не помогли бы. Я мог быть королевским шутом, а спать на улице».

«Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом». Сердар Азмун настроен решительно.