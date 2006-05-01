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    У Касильяса случился инфаркт на тренировке «Порту»

    Теги высшая лига Португалия Порту Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Сборная Испании по футболу происшествия Футбол

    У вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки.

    Испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает.

    На тренировочном занятии футболисту стало плохо, он почувствовал острую боль в груди. В текущем сезоне он больше не сыграет.

    As со ссылкой на Maisfutebol сообщает, что Касильясу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация.

    Касильясу, который выступает за «Порту» с 2015 года после перехода из «Реала», 20 мая исполнится 38 лет.

    Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон.

    В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог «Порту» дойти до 1/4 финала.

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