У Касильяса случился инфаркт на тренировке «Порту»

У вратаря «Порту» Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки.
Испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает.
На тренировочном занятии футболисту стало плохо, он почувствовал острую боль в груди. В текущем сезоне он больше не сыграет.
As со ссылкой на Maisfutebol сообщает, что Касильясу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация.
Касильясу, который выступает за «Порту» с 2015 года после перехода из «Реала», 20 мая исполнится 38 лет.
Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон.
В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог «Порту» дойти до 1/4 финала.