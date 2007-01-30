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    Кубок французской лиги. 1/2 финала. «Монако» вылетел от «Генгама» по пенальти, несмотря на гол Головина

    Теги Бордо Монако результаты Страсбур Генгам Кубок лиги Франция Футбол

    В полуфинале Кубка французской лиги «Монако» в гостях уступил «Генгаму» (2:2, 4:5 в серии пенальти), «Страсбур» примет «Бордо».

    Кубок французской лиги

    1/2 финала

    Генгам – Монако 2:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
    Дата проведения
    29 января, 23.05, «Рудуру»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 18 Рони Лопеш, 0:2 – 24 Головин, 1:2 – 46 Менди, 2:2 – 55 Тюрам.
    ГенгамЮнссон (Кейяр, 90), Кербра, Ребошу, Траоре, Эбоа-Эбоа, Коко, Ндонг (Роделен, 46), Фири, Блас, Тюрам, Менди (Ру, 76).
    МонакоСубашич, Глик, Жемерсон, Бадиашиле, Балло, Рони Лопеш (Сидибе, 73), Фабрегас, Головин (Диоп, 78), Венкер, Желсон Мартинш (Тюрам-Ульен, 80), Хенрихс.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
    Предупреждения:
    Ндонг (39), Балло (61).
    Удаление:
    Венкер (14).

     

    Страсбур – Бордо
    Дата проведения
    30 января, 20.45, «Ля Мено»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Кубка французской лиги

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