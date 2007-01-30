Кубок французской лиги. 1/2 финала. «Монако» вылетел от «Генгама» по пенальти, несмотря на гол Головина

В полуфинале Кубка французской лиги «Монако» в гостях уступил «Генгаму» (2:2, 4:5 в серии пенальти), «Страсбур» примет «Бордо».
Кубок французской лиги
1/2 финала
- Дата проведения
- 29 января, 23.05, «Рудуру»
- Голы:
- 0:1 – 18 Рони Лопеш, 0:2 – 24 Головин, 1:2 – 46 Менди, 2:2 – 55 Тюрам.
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Генгам –
Юнссон (Кейяр, 90), Кербра, Ребошу, Траоре, Эбоа-Эбоа, Коко, Ндонг (Роделен, 46), Фири, Блас, Тюрам, Менди (Ру, 76).
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Монако –
Субашич, Глик, Жемерсон, Бадиашиле, Балло, Рони Лопеш (Сидибе, 73), Фабрегас, Головин (Диоп, 78), Венкер, Желсон Мартинш (Тюрам-Ульен, 80), Хенрихс.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
- Удаление:
- Венкер (14).
- Дата проведения
- 30 января, 20.45, «Ля Мено»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.