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    Кубок Италии. 1/4 финала. Дубль Пентека принес «Милану» победу над «Наполи»

    Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Фиорентина Ювентус Кубок Италии результаты Наполи Футбол

    В 1/4 финала Кубка Италии «Милан» обыграл «Наполи» (2:0) благодаря дублю Кшиштофа Пентека, «Фиорентина» – «Рому», «Ювентус» гостит у «Аталанты», «Интер» сыграет с «Лацио».

    Кубок Италии

    1/4 финала

    Милан – Наполи 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    29 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Пентек, 2:0 – 27 Пентек.
    МиланДоннарумма, Романьоли, Мусаккьо, Абате, Лаксальт, Лукас Пакета (Родригес, 85), Бакайоко, Кастильехо, Кессиэ, Борини (Чалханоглу, 60), Пентек (Кутроне, 79).
    НаполиМерет, Максимович, Гулям, Малькюи (Кальехон, 85), Кулибали, Аллан (Уна, 46), Диавара (Мертенс, 58), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик.
    Предупреждения:
    Малькюи (29), Милик (35), Кулибали (40).

     

    Фиорентина – Рома
    Дата проведения
    30 января, 20.15, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аталанта – Ювентус
    Дата проведения
    30 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер – Лацио
    Дата проведения
    31 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Кубка Италии

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