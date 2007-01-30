Кубок Италии. 1/4 финала. Дубль Пентека принес «Милану» победу над «Наполи»

В 1/4 финала Кубка Италии «Милан» обыграл «Наполи» (2:0) благодаря дублю Кшиштофа Пентека, «Фиорентина» – «Рому», «Ювентус» гостит у «Аталанты», «Интер» сыграет с «Лацио».
Кубок Италии
1/4 финала
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо, Абате, Лаксальт, Лукас Пакета (Родригес, 85), Бакайоко, Кастильехо, Кессиэ, Борини (Чалханоглу, 60), Пентек (Кутроне, 79).
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Наполи –
Мерет, Максимович, Гулям, Малькюи (Кальехон, 85), Кулибали, Аллан (Уна, 46), Диавара (Мертенс, 58), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик.
- Дата проведения
- 30 января, 20.15, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.