«Чемпионат»: «Зенит» договорился о трансфере Акуньи за 16 млн евро

Защитник «Спортинга» Маркос Акунья близок к переходу в .

Клубы согласовали условия трансфера 27-летнего аргентинца, сообщает «Чемпионат».

Российский клуб заплатит за футболиста 16 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на 4 млн евро за счет бонусов.

Сам игрок готов перебраться в . Подписание контракта должно состояться в ближайшее время.

Соглашение будет рассчитано на 4 года, зарплата Акуньи составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Заинтересованность в трансфере аргентинца проявил лично главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

приобрел футболиста летом 2017 года у аргентинского «Расинга» за 9,6 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, в нем есть опция выкупа за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.