Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Чемпионат»: «Зенит» договорился о трансфере Акуньи за 16 млн евро

    Теги Зенит Сергей Семак высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Маркос Акунья Чемпионат.com Футбол

    Защитник «Спортинга» Маркос Акунья близок к переходу в«Зенит».

    Клубы согласовали условия трансфера 27-летнего аргентинца, сообщает «Чемпионат».

    Российский клуб заплатит за футболиста 16 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на 4 млн евро за счет бонусов.

    Сам игрок готов перебраться в «Зенит». Подписание контракта должно состояться в ближайшее время.

    Соглашение будет рассчитано на 4 года, зарплата Акуньи составит 2,5 миллиона евро за сезон.

    Заинтересованность в трансфере аргентинца проявил лично главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    «Спортинг» приобрел футболиста летом 2017 года у аргентинского «Расинга» за 9,6 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, в нем есть опция выкупа за 60 миллионов евро.

    В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться