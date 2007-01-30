Менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец вряд ли снимется в социальной рекламе, чтобы ему сократили дисквалификацию с 9 до 6 месяцев.
«Мы считаем, что Абубакара и Зубайру несправедливо отстранили на год. Недовольны этим решением. Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли это увидим», – сказал Ризван Магомедов.
Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов.
Хабиба отстранили на 9 месяцев, но, говорят, он пропустит еще год
Менеджер Хабиба о социальной рекламе: «Думаю, мы вряд ли ее увидим»
Менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец вряд ли снимется в социальной рекламе, чтобы ему сократили дисквалификацию с 9 до 6 месяцев.
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