Менеджер Хабиба о социальной рекламе: «Думаю, мы вряд ли ее увидим»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец вряд ли снимется в социальной рекламе, чтобы ему сократили дисквалификацию с 9 до 6 месяцев.



«Мы считаем, что Абубакара и Зубайру несправедливо отстранили на год. Недовольны этим решением. Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли это увидим», – сказал Ризван Магомедов.



Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов.



Хабиба отстранили на 9 месяцев, но, говорят, он пропустит еще год