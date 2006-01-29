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    Товарищеские матчи. «Краснодар» играет с «Бейцзином», ЦСКА против «Нордшелланда»

    Теги ЦСКА высшая лига Дания Нордшелланд товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Китай Краснодар Бейцзин Жэньхэ Футбол

    Клубы российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части сезона, проводя контрольные игры.

    Товарищеские матчи

    Марбелья, Испания

    Краснодар Россия – Бейцзин Жэньхэ Китай – 1:1 (второй тайм)

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Олссон, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

    Запасные: Синицын, Сафонов, Сергеев, Бородин, Рамирес, Фьолусон, Голубев, Газинский, Марков, Уткин, Куэва, Сулейманов, Ари.

    Кампоамор, Испания

    ЦСКА Россия – Нордшелланд Дания – 2:0 (перерыв)

    Голы: 1:0 – Чалов (20, пенальти), 2:0 – Обляков (37).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков, Эрнандес, Чалов.

    Запасные: Кырнац, Чернов, Ефремов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Тикнизян.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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