Товарищеские матчи. «Краснодар» играет с «Бейцзином», ЦСКА против «Нордшелланда»

Клубы российской премьер-лиги продолжают подготовку ко второй части сезона, проводя контрольные игры.
Товарищеские матчи
Марбелья, Испания
Краснодар Россия – Бейцзин Жэньхэ Китай – 1:1 (второй тайм)
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Олссон, Классон, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Сафонов, Сергеев, Бородин, Рамирес, Фьолусон, Голубев, Газинский, Марков, Уткин, Куэва, Сулейманов, Ари.
Кампоамор, Испания
ЦСКА Россия – Нордшелланд Дания – 2:0 (перерыв)
Голы: 1:0 – Чалов (20, пенальти), 2:0 – Обляков (37).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Влашич, Ахметов, Бистрович, Обляков, Эрнандес, Чалов.
Запасные: Кырнац, Чернов, Ефремов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Тикнизян.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.