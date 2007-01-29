Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с ЧМ по лыжам

    Теги телевидение чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Сергей Устюгов Лыжные виды

    Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Дмитрия Губерниева в эфирах с чемпионата мира в Зеефельде.

    Телеканал «Матч ТВ» ранее сообщил, что будет транслировать турнир.

    Сам Губерниев написал под последней записью в инстаграме Устюгова: «Отлично, увидимся в Зеефельде!»

    На это отреагировали пользователи и призвали «Матч ТВ» не ставить Губерниева на эфиры с ЧМ.

    «Поставьте комментировать Романова. Он хотя бы разбирается в лыжах и не переходит на комментирование награждения каких-то биатлонных юниоров», – отметил один из болельщиков.

    Устюгов лайкнул этот комментарий.

    Чемпионат мира-2019 по лыжным видам спорта пройдет в Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.

    Лучшая зимняя команда в нашем спорте. Про нее забыли на ТВ, но она все равно зажигает

    Дмитрий Губерниев: «Если Вяльбе будет ограждать лыжников от прессы, это будет не самая здравомыслящая история»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться