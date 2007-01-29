Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с ЧМ по лыжам

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам лайкнул комментарий с просьбой заменить Дмитрия Губерниева в эфирах с чемпионата мира в Зеефельде.

Телеканал «Матч ТВ» ранее сообщил, что будет транслировать турнир.

Сам Губерниев написал под последней записью в инстаграме Устюгова: «Отлично, увидимся в Зеефельде!»

На это отреагировали пользователи и призвали «Матч ТВ» не ставить Губерниева на эфиры с ЧМ.

«Поставьте комментировать Романова. Он хотя бы разбирается в лыжах и не переходит на комментирование награждения каких-то биатлонных юниоров», – отметил один из болельщиков.

Устюгов лайкнул этот комментарий.

Чемпионат мира-2019 по лыжным видам спорта пройдет в Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.

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