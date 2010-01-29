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    14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник завершил карьеру

    Теги Владимир Крамник сборная России супертурнир в Вейк-ан-Зее Шахматы

    14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Уже пару месяцев назад я решил, что закончу профессиональную шахматную карьеру. И теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично.

    Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что эта игра дала мне. Иногда было трудно, иногда все складывалось так успешно, как я не мог и мечтать. Но в любом случае это был бесценный опыт для меня. Я всегда старался отдать все, был полностью погружен, работая и играя в шахматы.

    Раньше я говорил, что когда-нибудь хотел бы заняться чем-то другим. И поскольку в последние месяцы моя мотивация значительно ослабла, думаю, настало подходящее время. Я хотел бы сконцентрироваться на своих проектах, особенно в области шахмат для детей и образования.

    Я все еще хотел бы участвовать в турнирах по рапиду и блицу время от времени», – сказал Крамник.

    Последним соревнованием 43-летнего россиянина стал супертурнир в голландском Вейк-ан-Зее, где он занял последнее место.

    Крамник являлся чемпионом мира по шахматам с 2000 по 2007 год. В 2000 году он обыграл своего соотечественника Гарри Каспарова и стал чемпионом мира по версии Профессиональная шахматная ассоциация.

    В 2006 году после объединения ПША и Международной федерации шахмат Крамник сохранил корону и лишь в 2007 году в матче на первенство мира уступил Вишванатану Ананду из Индии. На данный момент Крамник является последним российским гроссмейстером, становившимся чемпионом мира.

    В 2013-м году Крамник был обладателем Кубка мира, на его счету три победы на Всемирных шахматных Олимпиадах в составе сборной России.

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