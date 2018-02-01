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    Софья Самодурова: «Стараюсь брать пример с Мартена Фуркада. Он стабильный и симпатичный»

    Теги Хавьер Фернандес сборная России сборная Франции чемпионат Европы Мартен Фуркад мужское катание женское катание сборная Испании Софья Самодурова Фигурное катание

    Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о выступлении на чемпионате Европы в Минске, где она завоевала золото, а также о кумирах в спорте.

    – Я ехала в Минск не за золотой медалью, а для того чтобы чисто исполнить прокаты. Наверное, только благодаря хорошим выступлениям в обеих программах я и смогла стать чемпионкой.

    Но когда сезон начинался, я не верила, что поднимусь на такие высоты. Первый старт – на Lombardia Trophy – оказался неудачным.

    Справиться с психологическим давлением мне удалось на удивление спокойно. И сейчас до конца не понимаю, что стала чемпионкой Европы. Хотя золотую медаль я даже пробовала на зуб. Какая она на вкус? Золотая.

    Ваш кумир в спорте – французский биатлонист Мартен Фуркад. Почему именно он?

    – Наверное, из-за его стабильно высоких результатов. И я стараюсь брать с него пример. Еще он симпатичный. Мечтаю с ним встретиться. Хотя стрелять из винтовки мне еще не доводилось.

    Кроме того, нравится Хавьер Фернандес – своим артистизмом. Жаль, что он завершил карьеру. Его нам, как спортсмена, будет не хватать – и фигуристам, и болельщикам.

    По мнению Хавьера Фернандеса, то, что одиночницы нынче, как правило, рано уходят из спорта, – нечестно прежде всего по отношению к болельщикам.

    – Согласна с Фернандесом. И я не собираюсь быстро завершать спортивную карьеру. Хотела бы кататься столько же, как он и Каролина Костнер, — сказала Самодурова.

    Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!

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