Хабиба отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, Конора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч

Во вторник в Неваде, США, прошло слушание Атлетической комиссии по делу о потасовке после UFC 229 6 октября 2018-го.



Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов. Конора Макгрегора – на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч долларов.



Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга (травли в учебных заведениях – Sports.ru).



Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.



Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.



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