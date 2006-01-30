«МЮ» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2 за 9 минут до конца матча

сыграл вничью с «Бернли» (2:2) на «Олд Траффорд» в матче 24-го тура премьер-лиги.

Манкунианцы впервые не выиграли под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Прервалась рекордная победная серия нового тренера во главе «МЮ» во всех турнирах. Она составила 8 матчей.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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