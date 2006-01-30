«МЮ» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2 за 9 минут до конца матча

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) на «Олд Траффорд» в матче 24-го тура премьер-лиги.
Манкунианцы впервые не выиграли под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
Прервалась рекордная победная серия нового тренера во главе «МЮ» во всех турнирах. Она составила 8 матчей.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 29 января, 23.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Матич, Мата, Перейра (Лингард, 63), Погба, Рэшфорд, Лукаку (Санчес, 67).
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Бернли –
Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон, 78), Барнс, Вуд.