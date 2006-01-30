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    «МЮ» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2 за 9 минут до конца матча

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Бернли Футбол

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) на «Олд Траффорд» в матче 24-го тура премьер-лиги.

    Манкунианцы впервые не выиграли под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

    Прервалась рекордная победная серия нового тренера во главе «МЮ» во всех турнирах. Она составила 8 матчей.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Манчестер Юнайтед – Бернли 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    29 января, 23.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 51 Барнс, 0:2 – 81 Вуд, 1:2 – 87, пенальти Погба, 2:2 – 90 Линделеф.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Матич, Мата, Перейра (Лингард, 63), Погба, Рэшфорд, Лукаку (Санчес, 67).
    БернлиХитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон, 78), Барнс, Вуд.
    Предупреждения:
    Барнс (60), Мата (72), Тэйлор (73), Корк (90).

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