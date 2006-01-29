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    Маррею поставили новый тазобедренный сустав

    Теги Энди Маррей травмы ATP Теннис

    Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в понедельник в Лондоне перенес операцию по эндопротезированию – полной замене тазобедренного сустава, о которой говорил в начале месяца в Австралии.

    «Чувствую себя немного разбитым, но надеюсь, это будет концом моей боли в бедре😀 У меня теперь металлическое бедро, как вы можете видеть на второй фотографии👉👉 А на первой у меня пузо😂», – написал двукратный олимпийский чемпион.

     
     
     
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    Публикация от Andy Murray (@andymurray)

    Напомним, перед Australian Open 31-летний Маррей рассказал, что постоянная боль в бедре не только не дает ему играть в теннис, но и мешает в повседневной жизни. Эндопротезирование должно было решить вторую проблему, но шансы вернуться в профессиональный теннис после него минимальны.

    Маррей уходит из тенниса из-за дикой боли: он даже не может спокойно надеть носки

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