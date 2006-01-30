Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли семь матчей. «Хьюстон» Хардена потерпел домашнее поражение от «Нового Орлеана», который выступает без своих лидеров.

уступили на своей площадке «Филадельфии».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.