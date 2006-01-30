Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Хьюстон» Хардена потерпел домашнее поражение от «Нового Орлеана», который выступает без своих лидеров.
«Лейкерс» уступили на своей площадке «Филадельфии».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Осман (26 + 7 передач), Секстон (12), Жижич (12 + 12 подборов), Беркс (8 + 9 передач), Худ (7) – старт; Кларксон (28), Нэнс (13 + 11 подборов), Деллаведова (10), Адель (0).
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вучевич (27 + 11 подборов), Фурнье (17), Гордон (16 + 9 подборов + 7 передач), Огастин (11), Айзек (11 + 8 подборов) – старт; Росс (16), Бамба (9), Грант (5), Симмонс (5).
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Джексон (25), Драммонд (20 + 13 подборов), Гриффин (18 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Гэллоуэй (2), Робинсон (0) – старт; Кеннард (19), Джонсон (8), Пачулия (6), Браун (4), Томас (3), Кальдерон (0).
- Милуоки
- Адетокумбо (21 + 8 подборов + 11 передач), Бледсоу (20 + 7 передач), Миддлтон (15 + 6 передач + 6 потерь), Лопес (14), Снелл (11) – старт; Коннотон (16), Джордж Хилл (9), Уилсон (9), Ильясова (0).
- Дата проведения
- 30 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Расселл (30 + 7 передач), Харрис (17), Аллен (7 + 8 подборов), Куруц (6), Грэм (3) – старт; Напьер (24), Холлис-Джефферсон (18), Кэрролл (11), Дэвис (6 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (37 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Фарид (19 + 11 подборов), Гордон (17), Пол (10 + 9 передач), Такер (9 + 7 подборов) – старт; Эннис (9), Риверс (8), Грин (5), Нене (2).
- Дата проведения
- 30 января, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (29 + 14 подборов), Бертанс (18), Гэй (16), Уайт (15 + 7 подборов), Форбс (12) – старт; Белинелли (17), Миллс (12), Пелтль (4), Каннингем (2), Пау Газоль (1), Уокер (0), Пондекстер (0).
- Дата проведения
- 30 января, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Ингрэм (36), Колдуэлл-Поуп (12), Зубац (7), Рондо (5 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Бизли (4) – старт; Макги (17 + 14 подборов), Харт (9), Стивенсон (8), Михайлюк (7), Карусо (0), Вагнер (0), Чендлер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.