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    НБА. «Хьюстон» проиграл «Новому Орлеану», «Лейкерс» уступили «Филадельфии» и другие результаты

    Теги результаты Чикаго Кливленд Детройт Хьюстон Лейкерс Милуоки Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Хьюстон» Хардена потерпел домашнее поражение от «Нового Орлеана», который выступает без своих лидеров.

    «Лейкерс» уступили на своей площадке «Филадельфии».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Вашингтон 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44)
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Осман (26 + 7 передач), Секстон (12), Жижич (12 + 12 подборов), Беркс (8 + 9 передач), Худ (7) – старт; Кларксон (28), Нэнс (13 + 11 подборов), Деллаведова (10), Адель (0).
    Вашингтон
    Бил (31 + 7 передач), Ариза (13), Грин (9), Саторански (5 + 7 передач), Брайант (5 + 8 подборов) – старт; Макрэй (15), Пэйтон (11), Портер (11), Деккер (7), Браун (6), Рэндл (0), Маинми (0).

    Орландо – Оклахома-Сити 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35)
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Вучевич (27 + 11 подборов), Фурнье (17), Гордон (16 + 9 подборов + 7 передач), Огастин (11), Айзек (11 + 8 подборов) – старт; Росс (16), Бамба (9), Грант (5), Симмонс (5).
    Оклахома-Сити
    Джордж (37), Уэстбрук (23 + 14 подборов + 14 передач + 5 потерь), Грант (18 + 7 подборов), Ноэл (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Диалло (7) – старт; Шредер (21), Надер (5), Абринес (3), Паттерсон (0).

    Детройт – Милуоки 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26)
    Дата проведения
    30 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (25), Драммонд (20 + 13 подборов), Гриффин (18 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Гэллоуэй (2), Робинсон (0) – старт; Кеннард (19), Джонсон (8), Пачулия (6), Браун (4), Томас (3), Кальдерон (0).
    Милуоки
    Адетокумбо (21 + 8 подборов + 11 передач), Бледсоу (20 + 7 передач), Миддлтон (15 + 6 передач + 6 потерь), Лопес (14), Снелл (11) – старт; Коннотон (16), Джордж Хилл (9), Уилсон (9), Ильясова (0).

    Бруклин – Чикаго 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39:38)
    Дата проведения
    30 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Расселл (30 + 7 передач), Харрис (17), Аллен (7 + 8 подборов), Куруц (6), Грэм (3) – старт; Напьер (24), Холлис-Джефферсон (18), Кэрролл (11), Дэвис (6 + 7 подборов).
    Чикаго
    Лавин (26), Маркканен (18 + 19 подборов), Данн (15 + 6 потерь), Селден (6), Лопес (4) – старт; Паркер (22 + 9 подборов), Портис (12), Харрисон (8), Арчидиаконо (4), Блэйкни (2).

    Хьюстон – Новый Орлеан 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27)
    Дата проведения
    30 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (37 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Фарид (19 + 11 подборов), Гордон (17), Пол (10 + 9 передач), Такер (9 + 7 подборов) – старт; Эннис (9), Риверс (8), Грин (5), Нене (2).
    Новый Орлеан
    Окафор (27 + 12 подборов), Холидэй (19 + 8 передач + 6 блок-шотов), Миллер (14), Джексон (10 + 7 подборов), Хилл (9) – старт; Кларк (15), Фрэйзер (10 + 10 передач), Уильямс (8 + 16 подборов), Джонсон (5), Диалло (4).

    Сан-Антонио – Финикс 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33)
    Дата проведения
    30 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Олдридж (29 + 14 подборов), Бертанс (18), Гэй (16), Уайт (15 + 7 подборов), Форбс (12) – старт; Белинелли (17), Миллс (12), Пелтль (4), Каннингем (2), Пау Газоль (1), Уокер (0), Пондекстер (0).
    Финикс
    Букер (38 + 7 передач + 6 потерь), Бриджес (17), Джексон (14), Холмс (10), Окобо (5) – старт; Кроуфорд (22 + 7 передач), Убре (14 + 7 подборов), Терри (4), Дэниелс (0), Бендер (0).

    Лейкерс – Филадельфия 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)
    Дата проведения
    30 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Ингрэм (36), Колдуэлл-Поуп (12), Зубац (7), Рондо (5 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Бизли (4) – старт; Макги (17 + 14 подборов), Харт (9), Стивенсон (8), Михайлюк (7), Карусо (0), Вагнер (0), Чендлер (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (28 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Батлер (20 + 6 передач + 5 перехватов), Симмонс (19 + 8 подборов + 6 передач), Редик (13), Чендлер (9) – старт; Мускала (17 + 7 подборов), Шэмет (6), Макконнелл (4 + 6 передач), Коркмаз (3), Брюэр (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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