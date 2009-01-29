Депутат Госдумы Воевода дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала бывшего российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил в .

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», – сообщили в пресс-службе .

В течение 21 дня Воевода может подать апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

16 января приняла аналогичное решение по российским бобслеистам Александру Зубкову, Александру Касьянову, Алексею Пушкареву и Ильвиру Хузину.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Воеводу двух золотых наград, завоеванных в соревнованиях двоек и четверок на Олимпийский играх в Сочи. CAS признал Воеводу виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, но заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только до Пхенчхана-2018.

С сентября 2016 года Воевода является депутатом Госдумы от «Единой России» и членом Комитета по экологии и охране окружающей среды.

В российской Думе уже есть спортсмен с допинговым прошлым – депутат от «Единой России» Артур Таймазов, выступавший за Узбекистан, был лишен золота Пекина-2008 в вольной борьбе после перепроверки допинг-проб, инициированной МОК.

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