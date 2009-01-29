23-летний тренер Артем Истомин: «По всем показателям Шипулин был середнячком. Логинов – в какой-то степени уникум»

Тренер мужской сборной России Артем Истомин рассказал о том, как природные данные российский биатлонистов и Александра Логинова помогают им в спорте.

– Зачастую люди с потрясающими данными в условиях стресса не могут показать ничего. Хотя данные тоже нужно оценивать правильно.

– Антон Шипулин говорил, что никогда не отличался выдающимися данными.

– Это так. В команде по всем показателям он был реально середнячком. Но то, как он реализовывался в гонках – это вышка. Антон умел задействовать все свои резервы.

– Те, у кого природные данные выше – потенциально более успешны в спорте?

– Потенциально – безусловно. Если они сумеют выжать из своих данных максимум, те, у кого способности ниже, никак не смогут с ними конкурировать.

– Кто самый в нашей сборной самый талантливый по околобиатлонным характеристикам?

– Александр Логинов в какой-то степени уникум. У него очень сильно развиты аэробные способности. Обычно в такой ситуации скоростно-силовые возможности у человека низкие. Однако у Александра и они высокие. Работоспособность сердечно-сосудистой системы крайне высокая, но при этом есть импульс. Помимо этого, мощность медленных волокон на достаточном уровне.

С ним нужна индивидуальная работа. Логинову нельзя загружать нервно-мышечный аппарат. Он должен всегда быть в тонусе. В этом сезоне примерно до Нове-Место нам приходилось постоянно раскачивать его перед гонками. И только в Чехии он начал чувствовать свой ход, прыгать на подъемах.

– Кто больше всех в команде интересуется физиологией?

– У нас вообще думающие ребята. Тот же Логинов углублялся в это. Читал много специальной литературы. Ему интересно.

Он фанат в том смысле, что всегда копается в себе, анализирует. Он не будет винить кого-то вокруг – будет искать в себе. Вспоминать, где он что-то недоделал, размышлять, над чем ему стоит поработать.

– У него потенциал не меньше, чем у Бо и Фуркада?

– Нет, вот у него не меньше. Другое дело, что у него он находится немного с другой стороны. Не буду раскрывать карты, скажу лишь, что у Александра есть серьезные резервы, и ему известно, в чем они заключаются. Логинову есть где прибавлять. И через сезон, а может уже и в следующем, он будет стабильно обыгрывать Бо и Фурдкада, – сказал Истомин.

Логинов может бороться за Глобус уже в этом сезоне. Но сам в это не верит