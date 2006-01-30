«Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и остался в 4 очках от «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги.
Команда Пепа Гвардиолы не смогла набрать очков и по-прежнему отстает от «Ливерпуля» на 4 балла. Мерсисайдцы свой матч проведут в среду против «Лестера».
Последнее поражение «Манчестер Сити» потерпел 26 декабря в игре с «Лестером» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 29 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен, Ритчи, Перес (Манкильо, 90), Хэйден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 87), Рондон.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Данило (Гюндоган, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 65), Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане (Габриэл Жезус, 73).