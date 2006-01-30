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    «Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и остался в 4 очках от «Ливерпуля»

    Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

    «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги.

    Команда Пепа Гвардиолы не смогла набрать очков и по-прежнему отстает от «Ливерпуля» на 4 балла. Мерсисайдцы свой матч проведут в среду против «Лестера».

    Последнее поражение «Манчестер Сити» потерпел 26 декабря в игре с «Лестером» (1:2).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Ньюкасл – Манчестер Сити 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    29 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Агуэро, 1:1 – 66 Рондон, 2:1 – 80, пенальти Ритчи.
    НьюкаслДубравка, Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен, Ритчи, Перес (Манкильо, 90), Хэйден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 87), Рондон.
    Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Данило (Гюндоган, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 65), Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане (Габриэл Жезус, 73).
    Предупреждения:
    де Брюйне (17), Стерлинг (34), Перес (54), Шер (72), Лапорт (90).

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