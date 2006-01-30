«Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и остался в 4 очках от «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ньюкаслу» (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги.

Команда Пепа Гвардиолы не смогла набрать очков и по-прежнему отстает от «Ливерпуля» на 4 балла. Мерсисайдцы свой матч проведут в среду против «Лестера».

Последнее поражение «Манчестер Сити» потерпел 26 декабря в игре с «Лестером» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги