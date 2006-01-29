Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ»

Полузащитник Леандро Паредес перешел в «ПСЖ».

Парижане заключили с 24-летним аргентинцем контракт сроком до 30 июня 2023 года.

За Паредес будет выступать 8-м под номером.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. За российский клуб он провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.

В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Кроме того, Паредес играл за «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рому». Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт

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