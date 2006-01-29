Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес перешел в «ПСЖ».
Парижане заключили с 24-летним аргентинцем контракт сроком до 30 июня 2023 года.
За «ПСЖ» Паредес будет выступать 8-м под номером.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
«Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. За российский клуб он провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.
В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Кроме того, Паредес играл за «Бока Хуниорс», «Кьево», «Эмполи» и «Рому». Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «ПСЖ»
«Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты