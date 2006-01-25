«Монако» отстранил Анри, «Челси» в финале Кубка лиги, фигуристы взяли 2 медали, Коляда выиграл короткую и другие новости утра

1. Кубок английской лиги. «Челси» победил «Тоттенхэм» в серии пенальти (не забили Дайер и Лукас) и сыграет с «Ман Сити» в финале 24 февраля.

2. Анри отправил в резерв «Монако» ряд игроков первой команды. А клуб временно отстранил его от работы и хочет вернуть Жардима.

3. Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» победил «Жирону» благодаря дублю Рамоса. У Серхио 14 голов в сезоне, 7 – с пенальти.

4. Трансферы. «ПСЖ» согласовал переход Паредеса за 47 млн евро. «Зенит» в ближайшее время объявит о покупке Ракицкого. «Лех» арендует у ЦСКА Жамалетдинова с правом выкупа, а армейцы подпишут защитника «Стремсгодсета» Глеснеса.

5. КХЛ. «Локомотив» без легионеров в составе вынес «Слован» и вышел в плей-офф, «Салават» также поборется за Кубок Гагарина, СКА одолел «Барыс» по буллитам, «Амур» проиграл 10-й матч подряд и другие итоги дня.

6. Фигурное катание. Чемпионат Европы. Коляда выиграл короткую программу, Самарин – 2-й, Фернандес – 3-й, Ковтун – 5-й.

Пары. Тарасова и Морозов проиграли французам и остались вторыми, у Бойковой и Козловского – бронза.

7. Australian Open. Надаль разгромил Циципаса и вторым вышел в 25-й финал на «Больших шлемах». Испанец за титул сыграет против Джоковича или Пуя.

8. Полиция прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала. Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания.

9. Цифры дня. «Реал» заработал 750,9 млн евро и возглавил рейтинг европейских клубов по доходам, «Зенит» – 25-й. Доходы «Милана» за 10 лет выросли всего на 2%, у «Ювентуса» – на 140%.

10. Кучеров – главный претендент на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ по версии ассоциации журналистов.

11. В НБА главный фаворит сезона «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон» и другие результаты.

12. Биатлон. Кубок мира. Спринт. Давидова победила, Мякяряйнен – 2-я, Миронова – 7-я, Старых – 12-я.

Кубок IBU. Спринт. Сливко стала первой, Кайшева – 2-я. У мужчин победил Клод, Корастылев – 4-й.

13. Фанат «Спартака», выбежавший на поле к Глушакову, обратится в ЕСПЧ.

14. Двукратная олимпийская чемпионка по лыжам Данилова избила новогодней елкой директора школы, названной в ее честь.

15. Атлетическая комиссия Невады (NSAC) 29 января рассмотрит дела Хабиба и Конора. Диллона Дэниса нет в повестке дня.

16. Кубок Азии. 1/4 финала. Иран разгромил Китай, Япония победила Вьетнам.

Цитата дня:

Маурисио Почеттино: «Никто в Европе не рад VAR. Беспокоюсь, что футбол начнет раздражать фанатов»