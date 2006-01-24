НХЛ. Кучеров – главный претендент на приз самому ценному игроку сезона по версии ассоциации журналистов

Ассоциация профессиональных пишущих журналистов определила лидеров на «Харт Трофи» по итогам половины сезона НХЛ.
Это награда, вручаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.
1. Никита Кучеров («Тампа»)
2. Джонни Годро («Калгари»)
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 78 (22+56) очков в 49 матчах.
Годро сыграл 51 игру в нынешнем сезоне и отметился 73 (29+44) баллами.
Макдэвид провел 49 матчей в текущем чемпионате и также набрал 73 (29+44) очка.