НХЛ. Кучеров – главный претендент на приз самому ценному игроку сезона по версии ассоциации журналистов

Ассоциация профессиональных пишущих журналистов определила лидеров на «Харт Трофи» по итогам половины сезона .

Это награда, вручаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды.

1. Никита Кучеров ( )

2. Джонни Годро («Калгари»)

3. Коннор Макдэвид ( )

Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 78 (22+56) очков в 49 матчах.

Годро сыграл 51 игру в нынешнем сезоне и отметился 73 (29+44) баллами.

Макдэвид провел 49 матчей в текущем чемпионате и также набрал 73 (29+44) очка.