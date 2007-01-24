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    «Реал» заработал 750,9 млн евро и возглавил рейтинг европейских клубов по доходам, «Зенит» – 25-й

    Теги Зенит Бавария Лион ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов Арсенал бизнес Тоттенхэм Футбол

    Аналитическая компания Deloitte представила отчет о доходах европейских футбольных клубов по итогам сезона-2017/18.

    Рейтинг возглавил «Реал», заработавший рекордные 750,9 млн евро. Королевский клуб опередил «Барселону» (690,4 млн) и «Манчестер Юнайтед» (666 млн), который опустился с первой строчки на третью. «Реал» стал лидером рейтинга впервые с сезона-2014/15.

    Шесть команд из топ-10 представляют английскую премьер-лигу. Помимо «МЮ» это «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Также в первую десятку вошли «Бавария» (4-е место) и «ПСЖ» (6-е).

    Единственным представителем России в топ-30 стал «Зенит», занявший 25-е место. Петербургский клуб, доходы которого составили 167,8 млн евро, опередил, в частности, «Севилью», «Бенфику» и «Лион».

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