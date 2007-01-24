«Реал» заработал 750,9 млн евро и возглавил рейтинг европейских клубов по доходам, «Зенит» – 25-й

Аналитическая компания Deloitte представила отчет о доходах европейских футбольных клубов по итогам сезона-2017/18.

Рейтинг возглавил «Реал», заработавший рекордные 750,9 млн евро. Королевский клуб опередил «Барселону» (690,4 млн) и (666 млн), который опустился с первой строчки на третью. стал лидером рейтинга впервые с сезона-2014/15.

Шесть команд из топ-10 представляют английскую премьер-лигу. Помимо «МЮ» это «Манчестер Сити», , «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Также в первую десятку вошли (4-е место) и «ПСЖ» (6-е).

Единственным представителем России в топ-30 стал , занявший 25-е место. Петербургский клуб, доходы которого составили 167,8 млн евро, опередил, в частности, «Севилью», «Бенфику» и .