«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1. Забил Льоренте. Прямая трансляция на Sports.ru

«Челси» принимает «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (первая игра – 0:1).
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 24 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Давид Луиз, Канте, Баркли, Педро, Жоржиньо, Азар, Жиру.
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Тоттенхэм –
Гассанига, Орье, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Алдервейрелд, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Уинкс, Ламела, Льоренте (Лукас Моура, 68).
- Предупреждения:
- Жоржиньо (53), Канте (56), Аспиликуэта (66).