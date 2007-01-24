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    «Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1. Забил Льоренте. Прямая трансляция на Sports.ru

    Теги Челси Кубок английской лиги видео Тоттенхэм натив Футбол

    «Челси» принимает «Тоттенхэм» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (первая игра – 0:1).

    На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.

    Челси – Тоттенхэм 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    24 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Канте, 2:0 – 38 Азар, 2:1 – 50 Льоренте.
    ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Давид Луиз, Канте, Баркли, Педро, Жоржиньо, Азар, Жиру.
    ТоттенхэмГассанига, Орье, Вертонген, Дэвис (Роуз, 33), Алдервейрелд, Сиссоко, Эриксен, Дайер, Уинкс, Ламела, Льоренте (Лукас Моура, 68).
    Предупреждения:
    Жоржиньо (53), Канте (56), Аспиликуэта (66).

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