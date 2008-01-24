Двукратная чемпионка ОИ по лыжам Данилова избила новогодней елкой директора школы, названной в ее честь

Двукратная чемпионка Олимпиады-1998 в лыжных гонках подозревается в избиении директора спортивной школы Екатерины Шаговой, сообщает «Новый город Александров».

28 декабря 2018 года Данилова, занимающая должность начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму города Александров Владимирской области, пригласила к себе в кабинет директора «Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Даниловой» Шагову.

По словам Шаговой, Данилова стала обвинять коллектив спортивной школы в непрофессионализме, а также заявила, что мероприятия в школе проводятся «на уровне сельпо».

Директор попыталась рассказать, как устроена работа школы, а также отметила, что Данилова не посещала учреждение в течение пяти лет.

После этого Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку и ударила ей Шагову. По словам очевидцев, на елке оставались украшения и гирлянды.

Шагова попыталась ответить, и Данилова якобы начала душить директора. Шагова вырвалась и выбежала из кабинета.

Директор спортивной школы сняла побои в больнице и написала заявление в полицию, позже Данилова подала встречное заявление об избиении.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по заключениям бюро судебно-медицинской экспертизы причинение вреда здоровью не было подтверждено ни у одной из сторон конфликта. В возбуждении уголовных дел было отказано.