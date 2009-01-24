Маурисио Почеттино: «Никто в Европе не рад VAR. Беспокоюсь, что футбол начнет раздражать фанатов»

Главный тренер Маурисио Почеттино предположил, что лучше отложить внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в АПЛ.

«Отложить [внедрение VAR в АПЛ] – это хорошая идея. Если у нас нет всей информации или мы не знаем, как система будет работать или как можно ее доработать, то лучше отложить [ее внедрение] на один сезон или больше.

Никто в Европе не рад VAR, и меня беспокоит, что возникнет ситуация, когда футбол начнет раздражать болельщиков.

Если игра останавливается на пять минут для принятия решения, я не знаю, как болельщики будут себя вести.

Технология определения гола – лучшая, но после этого речь идет о том, как судья интерпретирует события. Эмоций и напряжения не будет.

Возможно, технически это игра рукой, но мы очень хорошо знаем, когда игрок намерено сыграл рукой, и только судья и игроки, находящиеся рядом, могут определить это. На видео нельзя это понять», – сказал Почеттино.