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    Маурисио Почеттино: «Никто в Европе не рад VAR. Беспокоюсь, что футбол начнет раздражать фанатов»

    Теги премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Маурисио Почеттино видеоповторы Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино предположил, что лучше отложить внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в АПЛ.

    «Отложить [внедрение VAR в АПЛ] – это хорошая идея. Если у нас нет всей информации или мы не знаем, как система будет работать или как можно ее доработать, то лучше отложить [ее внедрение] на один сезон или больше.

    Никто в Европе не рад VAR, и меня беспокоит, что возникнет ситуация, когда футбол начнет раздражать болельщиков.

    Если игра останавливается на пять минут для принятия решения, я не знаю, как болельщики будут себя вести.

    Технология определения гола – лучшая, но после этого речь идет о том, как судья интерпретирует события. Эмоций и напряжения не будет.

    Возможно, технически это игра рукой, но мы очень хорошо знаем, когда игрок намерено сыграл рукой, и только судья и игроки, находящиеся рядом, могут определить это. На видео нельзя это понять», – сказал Почеттино.

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