НБА. «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон», «Лейкерс» уступили «Миннесоте» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон».
«Лейкерс» с вернувшимся в строй Рондо уступили «Миннесоте».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.