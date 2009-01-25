НБА. «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон», «Лейкерс» уступили «Миннесоте» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли четыре матча. Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон».

с вернувшимся в строй Рондо уступили «Миннесоте».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.