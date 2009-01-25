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    НБА. «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон», «Лейкерс» уступили «Миннесоте» и другие результаты

    Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Миннесота Новый Орлеан Финикс Портленд НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. Главный фаворит сезона «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Вашингтон».

    «Лейкерс» с вернувшимся в строй Рондо уступили «Миннесоте».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Голден Стэйт 118:126 (28:37, 31:30, 33:37, 26:22)
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Новый Орлеан 122:116 (28:28, 37:25, 33:29, 24:34)
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Финикс – Портленд 106:120 (31:30, 21:26, 24:32, 30:32)
    Дата проведения
    25 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Лейкерс – Миннесота 105:120 (29:28, 32:30, 21:26, 23:36)
    Дата проведения
    25 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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