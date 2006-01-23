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    Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» в гостях у «Севильи»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Хетафе Бетис Эспаньол Кубок Испании результаты Жирона Футбол

    В Испании проходят первые матчи 1/4 финала Кубка страны.

    Кубок Испании

    1/4 финала

    Первые матчи

    Хетафе – Валенсия 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 января, 23.30, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 77 Молина.
    ХетафеЧичисола, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Фулькье, 58), Портильо (Кристофоро, 83), Максимович, Арамбарри, Суарес, Анхель (Молина, 69), Мата.
    ВаленсияДоменек, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу (Пиччини, 64), Диакаби, Ферран Торрес, Васс, Парехо, Ли Кан Ин, Гамейро (Черышев, 67), Санти Мина (Родриго, 46).
    Предупреждения:
    Рубен Везу (54), Бруно Гонсалес (59), Арамбарри (63), Васс (65), Доменек (69), Мата (69), Черышев (73), Тони Лато (90).

     

    Севилья – Барселона
    Дата проведения
    23 января, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Бетис
    Дата проведения
    24 января, 21.30, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Жирона
    Дата проведения
    24 января, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Испании

    Календарь Кубка Испании

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