Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» в гостях у «Севильи»

В Испании проходят первые матчи 1/4 финала Кубка страны.
Кубок Испании
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 22 января, 23.30, «Альфонсо Перес»
- Гол:
- 1:0 – 77 Молина.
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Хетафе –
Чичисола, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Фулькье, 58), Портильо (Кристофоро, 83), Максимович, Арамбарри, Суарес, Анхель (Молина, 69), Мата.
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Валенсия –
Доменек, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу (Пиччини, 64), Диакаби, Ферран Торрес, Васс, Парехо, Ли Кан Ин, Гамейро (Черышев, 67), Санти Мина (Родриго, 46).
- Предупреждения:
- Рубен Везу (54), Бруно Гонсалес (59), Арамбарри (63), Васс (65), Доменек (69), Мата (69), Черышев (73), Тони Лато (90).
- Дата проведения
- 23 января, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 24 января, 21.30, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 24 января, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.