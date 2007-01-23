Пропал самолет с новичком «Кардиффа», «Локо» вынес «Зенит», РУСАДА пока держится и другие новости утра

1. Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем. Была начата поисковая операция, но глава группы скептически оценил шансы на успех. Тем не менее, утром поиски продолжатся.

2. WADA оставило РУСАДА статус соответствия (но санкции все еще могут последовать).

3. «Локомотив» легко победил «Зенит» в первом матче на Кубке «Матч Премьер». Даже Смолов забил (правда, после чудовищной ошибки Лунева).

4. Australian Open. Серена Уильямс проиграла Каролине Плишковой в 1/4 финала. Все результаты в женской части сетки – здесь.

5. Александр Зубков подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России. При этом он все еще числится тренером сборной и личным тренером троих бобслеистов, несмотря на дисквалификацию.

6. Нападающий Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года.

7. В КХЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА, СКА забросил 5 шайб минскому «Динамо». Все результаты – здесь.

8. На трансферном рынке большой интерес вызывают игроки «Спартака». «Галатасарай» предложил за Луиса Адриано 6 млн евро (красно-белые хотят 10 млн), а «Лидс» готов заплатить 12 миллионов евро за Зе Луиша («Спартак» не хочет продавать). «Милан» договорился с «Дженоа» и заплатит за Кшиштофа Пентека 35 млн евро, контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет.

9. Хоккейное «Динамо» в следующем сезоне может вернуться под руководство Сафронова и Аркадия Ротенберга и снова стать ОХК. Ох.

10. Травмы. Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли выбыл до марта из-за травмы подколенного сухожилия, а защитник «Арсенала» Эктор Бельерин вообще пропустит от 6 до 9 месяцев.

11. В НХЛ «Вашингтон» опять проиграл, уступив в перестрелке с «Сан-Хосе» (6:7). Овечкин сделал хет-трик, повторил европейский рекорд Курри по их числу и вплотную приблизился к российскому рекорду Федорова по очкам за карьеру. Все результаты дня – здесь.

12. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов.

13. В НБА «Торонто» дома обыграл команду-открытие сезона «Сакраменто» и другие результаты.

14. Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде.

15. «Монако» вылетел из Кубка Франции, проиграв в 1/16 финала «Метцу» из второго дивизиона.

16. «Витесс» Леонида Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии уступил АЗ.

Цитаты дня.

«У Кокорина может быть замена коленного сустава на искусственный». Адвокат игрока «Зенита» о последствиях ареста.

«Кокорин сказал, что слова про стадо баранов к россиянам отношения не имели». Уполномоченный по правам человека о том, что все опять вырвали из контекста.

«Месси – лучший игрок мира. Почему вы смеетесь?» «Барса» представила Боатенга.