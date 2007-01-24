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    «Монако» временно отстранил Анри от работы с командой

    Теги Монако Тьерри Анри лига 1 Франция отставки Франк Пасси Футбол

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри временно отстранен от занимаемой должности. 

    Руководство клуба приняло решение о приостановке работы французского специалиста с первой командой. 

    Об окончательном решении будет сообщено позже. 

    Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Франк Пасси.

    Под руководством Анри «Монако» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, вылетел из Кубка Франции и находится в зоне вылета в чемпионате. При этом клуб пробился в полуфинал Кубка лиги.

    Напомним, что 41-летний француз 13 октября сменил на посту главного тренера «Монако» португальца Леонарду Жардима.

    После этого клуб из княжества провел 20 матчей во всех турнирах и выиграл лишь 5 раз (один – по пенальти в Кубке лиги), потерпев 11 поражений и четырежды сыграв вничью.

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