«Монако» временно отстранил Анри от работы с командой

Главный тренер Тьерри Анри временно отстранен от занимаемой должности.

Руководство клуба приняло решение о приостановке работы французского специалиста с первой командой.

Об окончательном решении будет сообщено позже.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Франк Пасси.

Под руководством Анри занял последнее место в группе Лиги чемпионов, вылетел из Кубка Франции и находится в зоне вылета в чемпионате. При этом клуб пробился в полуфинал Кубка лиги.

Напомним, что 41-летний француз 13 октября сменил на посту главного тренера португальца Леонарду Жардима.

После этого клуб из княжества провел 20 матчей во всех турнирах и выиграл лишь 5 раз (один – по пенальти в Кубке лиги), потерпев 11 поражений и четырежды сыграв вничью.