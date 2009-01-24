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    Полиция прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Полиция Гернси, координирующая поиски самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту, пропавшего в районе Нормандских островов, опубликовала заявление начальника порта Дэвида Баркера о прекращении активных поисков.

    «Моя команда только что встретилась, чтобы ознакомиться с результатами поисково-спасательной операции, которая началась в понедельник вечером, когда исчез самолет.  

    Несмотря на все усилия воздушных и поисковых средств Нормандских островов, Великобритании и Франции, которые исследовали территорию в около 1700 квадратных миль, на данные мобильных телефонов и спутниковых снимков, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

    Было более 24 часов непрерывных поисков, при этом около 80 часов летали три самолета и ​​пять вертолетов. Также были задействованы две спасательные шлюпки, а также мы принимали помощь от различных проходящих кораблей и рыбацких лодок.

    Мы просмотрели всю имеющуюся у нас информацию, а также узнали, какое аварийное оборудование находилось на борту, и приняли трудное решение прекратить поиски.

    Шансы на выживание на этом этапе крайне малы. Ближайшие родственники были проинформированы о развитии событий. Мои мысли с семьей пилота и пассажира в это самое трудное для них время.

    Это был очень тщательный и обширный поиск, который координировался из Объединенного центра управления аварийными службами в Гернси. В нем участвовали разные страны, за что я хотел бы выразить свою личную благодарность.

    Последний самолет, который был на поисках и те, кто находился на борту, уже приземлились.

    Хотя мы больше не ведем активный поиск, инцидент остается открытым, и мы будем на связи со всеми судами и самолетами в этом районе, чтобы отследить любые следы самолета. Это будет продолжаться до бесконечности», – сказал Баркер.

    Трансфер 28-летнего Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

    «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

    Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

    Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

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