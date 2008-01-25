Атлетическая комиссия Невады: Хабиб получил за бой с Конором 5-6 млн долларов

29 января в Лас-Вегасе пройдет очередное заседание Атлетической комиссии Невады (NSAC) по делу о потасовке между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора после UFC 229.

Комиссия по-прежнему удерживает половину гарантированного гонорара Хабиба за бой с Конором (1 миллион долларов).

По словам председателя NSAC Энтони Марнелла, общий гонорар Нурмагомедова на UFC 229 составил 5-6 миллионов долларов, точную сумму UFC не разглашает.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC.

Во вторник Хабиба и Конора накажут за потасовку. Могут направить на общественные работы