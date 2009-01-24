Кубок IBU. Спринт. Клод победил, Корастылев – 4-й, Слепов – 7-й, Бабиков – 8-й

Сегодня на шестом этапе Кубка IBU по биатлону в швейцарском Ленцерхайде прошел мужской спринт. Победу одержал француз Фабьен Клод.

6-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Спринт

1. Фабьен Клод (Франция) – 25.42,0 (1)

2. Серафин Вистнер (Швейцария) – 10,5 (1)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 18,5 (1)

4. Сергей Корастылев (Россия) – 21,8 (1)

5. Лукас Фрацшер (Германия) – 27,6 (1)

6. Филипп Хорн (Германия) – 28,9 (1)

7. Алексей Слепов (Россия) – 29,6 (2)

8. Антон Бабиков (Россия) – 32,2 (1)

28. Семен Сучилов (Россия) – 2.09,7 (4)

35. Никита Поршнев (Россия) – 2.36,6 (1)

36. Вадим Филимонов (Россия) – 2.39,6 (5)