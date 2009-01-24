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    Кубок IBU. Спринт. Клод победил, Корастылев – 4-й, Слепов – 7-й, Бабиков – 8-й

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    Сегодня на шестом этапе Кубка IBU по биатлону в швейцарском Ленцерхайде прошел мужской спринт. Победу одержал француз Фабьен Клод. 

    Кубок IBU

    6-й этап

    Ленцерхайде, Швейцария

    Мужчины

    Спринт

    1. Фабьен Клод (Франция) – 25.42,0 (1)
    2. Серафин Вистнер (Швейцария) – 10,5 (1)
    3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 18,5 (1)
    4. Сергей Корастылев (Россия) – 21,8 (1)
    5. Лукас Фрацшер (Германия) – 27,6 (1)
    6. Филипп Хорн (Германия) – 28,9 (1)
    7. Алексей Слепов (Россия) – 29,6 (2)
    8. Антон Бабиков (Россия) – 32,2 (1)
    28. Семен Сучилов (Россия) – 2.09,7 (4)
    35. Никита Поршнев (Россия) – 2.36,6 (1)
    36. Вадим Филимонов (Россия) – 2.39,6 (5)

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