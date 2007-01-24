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    Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о форварде «Кардиффа» Сале

    Теги премьер-лига Англия происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Матчи 24-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в честь форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы.

    «Премьер-лига с глубоким сожалением узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота самолета Дэвида Айбботсона. 

    Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать клуб «Кардифф» в этот тяжелый момент. 

    В знак уважения, на матчах следующего тура премьер-лиги будет объявлена минута молчания в память об Эмилиано и Дэвиде», – сообщает официальный твиттер АПЛ.

    Ранее полиция прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала. Трансфер 28-летнего Салы стал рекордным для «Кардиффа».

    Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту».

    «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

    Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

    Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

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