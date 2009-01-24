Чемпионат Европы. Джеймс и Сипре, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят произвольные программы

24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, россияне и Владимир Морозов – 2-е.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Пары

Произвольная программа

Начало – 19.45 по московскому времени, прямые трансляции – Матч ТВ (с 19.20), Матч! Арена (с 19.40), Eurosport (с 19.30)

Первая разминка

1. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания)

2. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)

3. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

Вторая разминка

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

5. Мириам Циглер – (Австрия)

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

Третья разминка

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)

9. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

10. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

11. Евгения Тарасова – (Россия)

Положение после короткой программы

1. – Морган Сипре (Франция) – 76,55

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70

4. Александра Бойкова – (Россия) – 72,58

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48

9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89

10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99

11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске