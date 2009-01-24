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    Чемпионат Европы. Джеймс и Сипре, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят произвольные программы

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    24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е.

    Чемпионат Европы

    Минск, Беларусь

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 19.45 по московскому времени, прямые трансляции – Матч ТВ (с 19.20), Матч! Арена (с 19.40), Eurosport (с 19.30)

    Первая разминка

    1. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания)
    2. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)
    3. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

    Вторая разминка

    4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
    5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
    6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
    7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

    Третья разминка

    8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
    9. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    10. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

    Положение после короткой программы

    1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55
    2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90
    3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70
    4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 72,58
    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89
    6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08
    7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70
    8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48
    9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89
    10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99
    11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33

    Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске

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