Чемпионат Европы. Джеймс и Сипре, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский представят произвольные программы

24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е.
Чемпионат Европы
Минск, Беларусь
Пары
Произвольная программа
Начало – 19.45 по московскому времени, прямые трансляции – Матч ТВ (с 19.20), Матч! Арена (с 19.40), Eurosport (с 19.30)
Первая разминка
1. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания)
2. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия)
3. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)
Вторая разминка
4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
7. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
Третья разминка
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
9. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
10. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Положение после короткой программы
1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90
3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 72,58
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89
6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08
7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48
9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89
10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99
11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске