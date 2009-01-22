Шипулин хочет стать депутатом от «Единой России», «Барселона» взяла Боатенга, Глушаков принес победу «Спартаку» и другие новости утра

1. Бывший биатлонист Антон Шипулин объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». Говорят, он может выиграть праймериз в честной борьбе.

2. «Барселона» арендовала Кевина Боатенга у «Сассуоло» с опцией выкупа за 8 млн евро. Можно напомнить, как Принс относился к «блаугране» раньше и как его травмы связывали с сексом.

3. В Катаре начался предсезонный турнир с участием четырех российских клубов. «Спартак» вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Глушакова. Сегодня вечером сыграют «Зенит» и «Локомотив».

4. Нашумевший кубковый матч «Ростов» – «Краснодар» не будет перенесен и состоится 24 февраля.

5. «Ювентус» разгромил «Кьево» и лидирует в серии А с 9-очковым отрывом, несмотря на то, что Роналду не реализовал пенальти. А «Милан» победил «Дженоа» и идет в зоне Лиги чемпионов.

6. Время восхитительных историй о фигурном катании. 13-летняя спортсменка Шаботова в инстаграме раскрыла тайну: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно». Это повлекло волну комментариев, в том числе от мамы фигуристки. Затем сама Шаботова пояснила свои слова, смотря выше камеры и сдерживая улыбку.

7. В КХЛ «Нефтехимик» на выезде одолел «Йокерит», «Спартак» забросил 6 шайб «Торпедо», московское «Динамо» проиграло «Северстали». У череповецкой команды 7 побед подряд.

8. В НХЛ «Сент-Луис» уступил «Лос-Анджелесу», но Иван Барбашев обновил личный рекорд по очкам за сезон. «Флорида» выиграла у «Сан-Хосе», Дадонов набрал 40-е очко в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. В НБА «Милуоки» выиграл у «Далласа» и другие результаты.

10. Шубенков, Ласицкене и еще 40 российских легкоатлетов получили нейтральный статус от IAAF на 2019 год.

Цитата. Кокорин в письме из СИЗО: «Народ – стадо баранов. Что им скажут, то и говорят»

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