Чемпионат Европы. Ковтун, Самарин, Коляда и Фернандес выступят с короткими программами

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске мужчины покажут короткие программы. За Россию выступят Максим Ковтун, и Александр Самарин.

Чемпионат Европы

Минск, Беларусь

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12.00 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах Матч! Арена, Матч ТВ (с 13.35), Eurosport 2 (с 14.45), а также на сайте Первого канала.

Четвертая разминка

20. (Россия)

Шестая разминка

26. Михал Бржезина (Чехия)

27. Кевин Аймо (Франция)

28. Даниэль Грассль (Италия)

29. Даниэль Самохин (Израиль)

30. Александр Майоров (Швеция)

31. Маттео Риццо (Италия)

Седьмая разминка

32. (Россия)

33. Алексей Быченко (Израиль)

34. Морис Квителашвили (Грузия)

35. Михаил Коляда (Россия)

36. Денис Васильев (Латвия)

37. Хавьер Фернандес (Испания)