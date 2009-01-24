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    Чемпионат Европы. Ковтун, Самарин, Коляда и Фернандес выступят с короткими программами

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    Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске мужчины покажут короткие программы. За Россию выступят Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин.

    Чемпионат Европы

    Минск, Беларусь

    Мужчины

    Короткая программа

    Начало – 12.00 по московскому времени, прямые трансляции – на телеканалах Матч! Арена, Матч ТВ (с 13.35), Eurosport 2 (с 14.45), а также на сайте Первого канала.

    Четвертая разминка

    20. Максим Ковтун (Россия)

    Шестая разминка

    26. Михал Бржезина (Чехия)
    27. Кевин Аймо (Франция)
    28. Даниэль Грассль (Италия)
    29. Даниэль Самохин (Израиль)
    30. Александр Майоров (Швеция)
    31. Маттео Риццо (Италия)

    Седьмая разминка

    32. Александр Самарин (Россия)
    33. Алексей Быченко (Израиль)
    34. Морис Квителашвили (Грузия)
    35. Михаил Коляда (Россия)
    36. Денис Васильев (Латвия)
    37. Хавьер Фернандес (Испания)

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    Опрос

    Как выступит Ковтун на чемпионате Европы?

    4470 голосов 7
    • Выиграет золото
      14%
    • Будет на пьедестале
      62%
    • Мимо медалей
      24%

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