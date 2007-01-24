«Барса» купила де Йонга и проиграла «Севилье», Игуаин в «Челси», Загитова лидирует на ЧЕ, Овечкин повторил рекорд Федорова и другие новости утра

1. Чемпионат Европы по фигурному катанию уже кипит! Загитова выиграла короткую программу, Самодурова – 2-я, а вот Константинова – 11-я, она сорвала прокат. В соревнованиях пар Тарасова и Морозов уступают французскому дуэту Джеймс – Сипре.

2. «Барселона» купила у «Аякса» Френки де Йонга за 75 (или 86) млн евро. Переход игрока сборной Голландии состоится летом.

3. В Кубке Испании «Барселоне» сложнее, чем на голландском рынке. 0:2 от «Севильи» в первом матче 1/4 финала. Играли без Месси. «Реал» сегодня встретится с «Жироной».

4. «Челси» арендовал у «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который первую половину сезона провел в «Милане». «Россонери» пополнились лучшим бомбардиром «Дженоа» Пентеком.

5. «Манчестер Сити» победил «Бертон» и вышел в финал Кубка лиги. Соперник по матчу за трофей определится в сегодняшней игре «Тоттенхэма» с «Челси».

6. В НХЛ «Вашингтон» уступил «Торонто», проиграв 7-й матч подряд. Овечкин повторил рекорд Федорова по очкам в лиге среди россиян. Зайцев забросил первую шайбу в сезоне. Другие результаты – здесь.

7. «Эдмонтон» в среду уволил Чиарелли с поста генменеджера. По Питеру уже скучает публика.

8. Балотелли перешел в «Марсель». Клуб представил его роликом с паркуром и граффити. Можно было в паркурщиков еще дротики или петарды метать…

9. «Ростов» подписал бывшего спартаковца Ивелина Попова.

10. Биатлонистки Кайшева, Куклина, Васильева и Васнецова вошли в состав сборной России на этапы в Северной Америке. За мужскую команду выступят, например, Логинов и Гараничев.

11. В Лахти проходит чемпионат мира по лыжным гонкам среди молодежи. Мария Истомина выиграла гонку на 10 км свободным стилем, у Ивана Якимушкина – бронза на 15-километровой дистанции.

12. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Йокерит», «Спартак» победил «Северсталь», «Торпедо» забросило 6 безответных шайб «Витязю».

13. В НБА «Индиана» победила «Торонто», «Филадельфия» обыграла «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

14. В 1/2 финала Australian Open Квитова встречается с Коллинс, а Осака – с Плишковой.

15. Потерпевший крушение самолет, на котором летел форвард «Кардиффа» Сала, в среду не нашли, хотя сообщалось о неких обломках. Все актуальные новости можно прочитать по ссылке.

Цитата. Адвокат Кокорина о словах про «стадо баранов»: «Автор провокации – профессиональная журналистка. Письмо пришло 3 месяца назад»