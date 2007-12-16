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    Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от выступлений на Кубке мира

    Теги Кубок мира сборная России СБР Кубок IBU Владимир Драчев Антон Бабиков ТАСС Биатлон

    Союз биатлонистов России (СБР) временно отстранил Антона Бабикова от выступлений на Кубке мира.

    Отстранение продлится как минимум до конца календарного года.

    Бабиков сейчас выступает на этапе Кубка IBU в Италии. Тренеры сборной России пригласили его выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, но спортсмен отказался. Позже Бабиков сообщил, что не отказывался от предложения.

    «Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все.

    Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше.

    В этом году он отстранен точно, а в следующем – посмотрим», – рассказал президент СБР Владимир Драчев.

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