Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от выступлений на Кубке мира

Союз биатлонистов России (СБР) временно отстранил от выступлений на Кубке мира.

Отстранение продлится как минимум до конца календарного года.

Бабиков сейчас выступает на этапе Кубка IBU в Италии. Тренеры сборной России пригласили его выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, но спортсмен отказался. Позже Бабиков сообщил, что не отказывался от предложения.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все.

Второй раз мы его приглашать уже не будем на мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше.

В этом году он отстранен точно, а в следующем – посмотрим», – рассказал президент СБР Владимир Драчев.