«Спартак» вылетел из еврокубков, «Краснодар» и «Зенит» в плей-офф ЛЕ, Юрлова – третья в биатлонном спринте и другие новости утра

1. Российские клубы завершили групповой раунд Лиги Европы, синхронно проиграв в 6-м туре.

Но если «Зенит» и «Краснодар», несмотря на поражения, все же порадовали своих болельщиков выходом в плей-офф, то «Спартак» в итоге закончил выступление на последнем месте и попрощался с еврокубками.

Красно-белые за последние восемь сезонов всего один раз выходили в евровесну. А вообще в плей-офф в этом году пробились всего две российских команды – это худший показатель с сезона-2014/15.

2. Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы – к 24 командам, преодолевшим групповой раунд, присоединились 8 клубов, занявших 3-е места в своих группах Лиги чемпионов.

Среди счастливчиков, в частности, «Олимпиакос», «Селтик», БАТЭ и «Селтик». «Айнтрахт» стал первым немецким клубом, выигравшим 6 матчей в группе ЛЧ/ЛЕ.

А вот «Милан», «РБ Лейпциг» и «Бешикташ» неожиданно вылетели из турнира. Жеребьевка 1/16 финала состоится 17 декабря.

3. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Это первый подиум для женской сборной России за последние два года. Красотка!

Победу одержала итальянка Доротея Вирер, второе место за Кайсой Мякяряйнен. Подробные результаты – здесь.

Российская команда также одержала победу в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU в Италии, а Анастасия Морозова и Сергей Корастылев одержали победу в сингл-миксте на втором этапе Кубка IBU в Риднау.

4. Набирает обороты допинговый скандал с российскими биатлонистами. Стало известно, что полиция Австрии начала расследование в отношении россиян после сообщения от адвоката информатора WADA Григория Родченкова.

Пятеро специалистов и пятеро спортсменов сборной России по биатлону подозреваются в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. С деталями истории можно ознакомиться в нашем материале.

5. Хоккейная сборная России в стартовом матче Кубка Первого канала обыграла Швецию. Чехия отыгралась со счета 0:3 и победила Финляндию.

6. Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила пятерых российских бобслеистов из-за обвинений в употреблении допинга. Это Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

7. В баскетбольной Евролиге московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками». В другом принципиальном матче «Реал» дома разгромил «Барселону». Все результаты дня – здесь.

8. НХЛ. Андрей Василевский вернулся на лед после травмы и зажег в матче «Тампы» с «Торонто» (4:1) – 48 отраженных бросков и победа. Никита Кучеров в том же матче набрал 2 очка, и в гонке бомбардиров уже делит 2-е место.

Андрей Свечников сделал первый дубль в лиге, дважды забросив «Монреалю». Все результаты дня – здесь.

9. В НБА «Хьюстон» выиграл у «Лейкерс» за счет 50-очкового трипл-дабла Хардена, «Сан-Антонио» разгромил «Клипперс» и другие результаты.

10. Прокуратура Москвы выявила существенные нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева . Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов считает, что у следствия нет оснований держать футболистов под стражей.

11. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото чемпионата мира на короткой воде в Китае на дистанции 200 м брассом. Он установил новый мировой рекорд в коротких бассейнах.

12. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Не успел «Реал» порадоваться, что здесь не будет ЦСКА, как ему выпал «Леганес». Их последняя встреча в Кубке закончилась вылетом мадридцев.

«Барсе» достался «Леванте». Все пары – здесь.

13. Мало у «Спартака» проблем, так еще и КДК наказал клуб закрытием трибуны на матче с «Краснодаром» за расистские кричалки в адрес Гильерме.

14. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на 6 матчей (3 – условно) за удаление в матче с «Крыльями Советов».

Цитаты дня.

«Подколзин – лучший игрок мира в своем возрасте. Его можно сравнить с Макдэвидом». Главному русскому хоккейному менеджеру страны можно верить в вопросе русских талантов.

«Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов». Александр Усик вновь умудряется найти адекватные ответы на дичайшие вопросы.

«Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь». Редкое высказывание Глушакова без ребусов.

«Я ### и буду #####, понятно #####? Я мужик #####!» Наверное, самый легкий ребус в истории Sports.ru.