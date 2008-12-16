Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут за Россиию

Сегодня в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. В состав российской команды вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
- Дата проведения
- 16 декабря, 16.00
Хохфильцен, Австрия. Эстафета
Россия (№5): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.
Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен.
Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон.
Франция (№3): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье.
Германия (№4): Симон Шемп, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Австрия (№7): Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард.
Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный.