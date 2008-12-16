Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут за Россиию

Сегодня в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. В состав российской команды вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Дата проведения 16 декабря, 16.00

Россия (№5): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон.

Франция (№3): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье.

Германия (№4): Симон Шемп, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№7): Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард.

Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный.