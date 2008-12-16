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    Кубок мира. Эстафета. Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут за Россиию

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    Сегодня в австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. В состав российской команды вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

    Дата проведения
    16 декабря, 16.00
    Онлайн гонки

    Хохфильцен, Австрия. Эстафета

    Россия (№5): Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

    Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе Лунн, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

    Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Турстейн Стенерсен, Себастьян Самуэльссон.

    Франция (№3): Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье.

    Германия (№4): Симон Шемп, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

    Австрия (№7): Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард.

    Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный.

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