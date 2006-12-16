Россия выиграла Кубок Первого канала

Сборная России разгромила команду Финляндии (5:0) на футбольной «Газпром Арене» в рамках Кубка Первого канала.
Таким образом, россияне одержали три победы в трех матчах и стали победителями турнира.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию матча на открытом воздухе.
- Дата проведения
- 16 декабря, 17.00, «Ice Palace»
- 1:0 – 19 Капризов (Григоренко, Елесин)
- 2:0 – 25 Токранов ()
- 3:0 – 29 Нестеров (Кузьменко)
- 4:0 – 30 Гавриков (Токранов, Барабанов)
- 5:0 – 54 Григоренко (Блажиевский, Шалунов)