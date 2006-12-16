Россия выиграла Кубок Первого канала

Сборная России разгромила команду Финляндии (5:0) на футбольной «Газпром Арене» в рамках Кубка Первого канала.

Таким образом, россияне одержали три победы в трех матчах и стали победителями турнира.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию матча на открытом воздухе.