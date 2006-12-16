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    Россия выиграла Кубок Первого канала

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Кубок Первого канала Хоккей

    Сборная России разгромила команду Финляндии (5:0) на футбольной «Газпром Арене» в рамках Кубка Первого канала.

    Таким образом, россияне одержали три победы в трех матчах и стали победителями турнира.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию матча на открытом воздухе.

    Россия – Финляндия 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Дата проведения
    16 декабря, 17.00, «Ice Palace»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 19 Капризов (Григоренко, Елесин)
    2:0 – 25 Токранов ()
    3:0 – 29 Нестеров (Кузьменко)
    4:0 – 30 Гавриков (Токранов, Барабанов)
    5:0 – 54 Григоренко (Блажиевский, Шалунов)

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