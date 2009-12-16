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    Коньки. Кубок мира. Семериков победил, Кулижников – 2-й, Юсков и Шихова – 3-и и другие результаты

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    Российский конькобежец Данила Семериков выиграл забег на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

    Екатерина Шихова стала третьей на 1000 м, на аналогичной дистанции у мужчин Павел Кулижников финишировал вторым, Денис Юсков – третьим.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    Херенвен, Голландия

    Женщины

    1000 м

    1. Бриттани Боу (США) – 1.13,249
    2. Михо Такаги (Япония) – 1.13,939
    3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,031...
    6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,366...
    12. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,510...
    16. Ангелина Голикова (Россия) 1.16,226

    3000 м

    1. Антуаннета Де Йонг (Голландия) – 3.59,419
    2. Изабель Вайденманн (Канада) – 4.00,129
    3. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.00,337...
    5. Наталья Воронина (Россия) – 4.01,425...
    10. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.04,564...
    12. Елена Сохрякова (Россия) – 4.06,056

    Мужчины

    5000 м

    1. Данила Семериков (Россия) – 6.08,960
    2. Патрик Рест (Россия) – 6.09,820
    3. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,614...
    6. Александр Румянцев (Россия) – 6.13,226
    7. Сергей Трофимов (Россия) – 6.14,668

    1000 м

    1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.07,803
    2. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,930
    3. Денис Юсков (Россия) – 1.07,953...
    8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.08,807...
    11. Виктор Лобас (Россия) – 1.09,012

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