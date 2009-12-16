Коньки. Кубок мира. Семериков победил, Кулижников – 2-й, Юсков и Шихова – 3-и и другие результаты

Российский конькобежец Данила Семериков выиграл забег на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.
Екатерина Шихова стала третьей на 1000 м, на аналогичной дистанции у мужчин Павел Кулижников финишировал вторым, Денис Юсков – третьим.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Херенвен, Голландия
Женщины
1000 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.13,249
2. Михо Такаги (Япония) – 1.13,939
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,031...
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,366...
12. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,510...
16. Ангелина Голикова (Россия) 1.16,226
3000 м
1. Антуаннета Де Йонг (Голландия) – 3.59,419
2. Изабель Вайденманн (Канада) – 4.00,129
3. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.00,337...
5. Наталья Воронина (Россия) – 4.01,425...
10. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.04,564...
12. Елена Сохрякова (Россия) – 4.06,056
Мужчины
5000 м
1. Данила Семериков (Россия) – 6.08,960
2. Патрик Рест (Россия) – 6.09,820
3. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,614...
6. Александр Румянцев (Россия) – 6.13,226
7. Сергей Трофимов (Россия) – 6.14,668
1000 м
1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.07,803
2. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,930
3. Денис Юсков (Россия) – 1.07,953...
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.08,807...
11. Виктор Лобас (Россия) – 1.09,012