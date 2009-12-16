Коньки. Кубок мира. Семериков победил, Кулижников – 2-й, Юсков и Шихова – 3-и и другие результаты

Российский конькобежец Данила Семериков выиграл забег на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Екатерина Шихова стала третьей на 1000 м, на аналогичной дистанции у мужчин Павел Кулижников финишировал вторым, Денис Юсков – третьим.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Херенвен, Голландия

Женщины

1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.13,249

2. Михо Такаги (Япония) – 1.13,939

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,031...

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.14,366...

12. Дарья Качанова (Россия) – 1.15,510...

16. Ангелина Голикова (Россия) 1.16,226

3000 м

1. Антуаннета Де Йонг (Голландия) – 3.59,419

2. Изабель Вайденманн (Канада) – 4.00,129

3. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.00,337...

5. Наталья Воронина (Россия) – 4.01,425...

10. Евгения Лаленкова (Россия) – 4.04,564...

12. Елена Сохрякова (Россия) – 4.06,056

Мужчины

5000 м

1. Данила Семериков (Россия) – 6.08,960

2. Патрик Рест (Россия) – 6.09,820

3. Свен Крамер (Голландия) – 6.10,614...

6. Александр Румянцев (Россия) – 6.13,226

7. Сергей Трофимов (Россия) – 6.14,668

1000 м

1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.07,803

2. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,930

3. Денис Юсков (Россия) – 1.07,953...

8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.08,807...

11. Виктор Лобас (Россия) – 1.09,012