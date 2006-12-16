«Арсенал» проиграл впервые за 4 месяца, прервав серию из 22 матчей без поражений

проиграл «Саутгемптону» (2:3) в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии.

Лондонцы проиграли впервые за четыре месяца. Они начали сезон с двух поражений в августе – от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3).

Сейчас прервалась серия «Арсенала» из 22 матчей без поражений – 17 побед и 5 ничьих.

«Канониры» остались на пятом месте в турнирной таблице с 34 очками, опережая «МЮ», который занимает шестую позицию и сегодня проведет свою игру с «Ливерпулем», на восемь очков.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Арсенал».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ