«Арсенал» проиграл впервые за 4 месяца, прервав серию из 22 матчей без поражений

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (2:3) в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии.
Лондонцы проиграли впервые за четыре месяца. Они начали сезон с двух поражений в августе – от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3).
Сейчас прервалась серия «Арсенала» из 22 матчей без поражений – 17 побед и 5 ничьих.
«Канониры» остались на пятом месте в турнирной таблице с 34 очками, опережая «МЮ», который занимает шестую позицию и сегодня проведет свою игру с «Ливерпулем», на восемь очков.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Арсенал».
- Дата проведения
- 16 декабря, 16.30, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Маккарти, Вестергор, Йосида, Таргетт, Беднарек, Редмонд (Лонг, 63), Хейбьерг, Армстронг (Джонсон, 90), Ромеу, Валери, Ингз (Остин, 71).
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Арсенал –
Лено, Лихтштайнер (Мэйтленд-Найлз, 74), Монреаль, Бельерин (Ляказетт, 46), Косьельни, Гендузи, Джака, Мхитарян, Торрейра, Ивоби (Озил, 70), Обамеянг.