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    «Арсенал» проиграл впервые за 4 месяца, прервав серию из 22 матчей без поражений

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Унаи Эмери Футбол

    «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (2:3) в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии.

    Лондонцы проиграли впервые за четыре месяца. Они начали сезон с двух поражений в августе – от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3).

    Сейчас прервалась серия «Арсенала» из 22 матчей без поражений – 17 побед и 5 ничьих.

    «Канониры» остались на пятом месте в турнирной таблице с 34 очками, опережая «МЮ», который занимает шестую позицию и сегодня проведет свою игру с «Ливерпулем», на восемь очков.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Арсенал».

    Саутгемптон – Арсенал 3:2 (2:1, 1:1)
    Дата проведения
    16 декабря, 16.30, «Сент-Мэрис»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Ингз, 1:1 – 28 Мхитарян, 2:1 – 44 Ингз, 2:2 – 53 Мхитарян, 3:2 – 85 Остин.
    СаутгемптонМаккарти, Вестергор, Йосида, Таргетт, Беднарек, Редмонд (Лонг, 63), Хейбьерг, Армстронг (Джонсон, 90), Ромеу, Валери, Ингз (Остин, 71).
    АрсеналЛено, Лихтштайнер (Мэйтленд-Найлз, 74), Монреаль, Бельерин (Ляказетт, 46), Косьельни, Гендузи, Джака, Мхитарян, Торрейра, Ивоби (Озил, 70), Обамеянг.
    Предупреждения:
    Беднарек (51), Косьельни (60), Армстронг (71), Лонг (90).

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